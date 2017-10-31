Samanyolu Haber /Gündem / 'MHP’li iki başkan İYİ Parti'ye geçecek' /31 Ekim 2017 02:13

'MHP’li iki başkan İYİ Parti'ye geçecek'

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Çorum Sungurlu ve Kayseri Pınarbaşı belediye başkanlarının İYİ Parti’ye katılacakları iddia edildi.

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Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti’nin tüzük çalışmasına katılan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş’ın MHP tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edildiği ortaya çıktı.

İki başkanın istifası ya da ihracı halinde MHP’nin bu şehirlerdeki belediye başkan sayısı bire düşecek. Bu arada Pınarbaşı, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in memleketi. Daha önce Çanakkale Gökçeada, Afyon Dinar ve Antalya Korkuteli belediye başkanları da MHP’den ayrılmıştı.
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