Ünlü marketler zinciri mali sıkıntıya girince konkordato istedi

Temeli 1991 yılında Songör Ailesi tarafından atılan Makro Market, 2000'li yıllardan itibaren perakende sektörünün önemli oyuncularından biri konumuna geldi.





Makro'nun yanı sıra Uyum Market de 5 yıl önce şirketin bünyesine katıldı. Ancak bir süredir şirketin mali sıkıntı yaşadığı çeklerin ödenemediği bilgisi kulislerde konuşuluyordu.





CUMA GÜNÜ BAŞVURDU

Hürriyet'in haberine göre Makro Market adına 27 Ekim'de, iflas erteleme başvuruları yasak olduğu için, konkordato talebinde bulunuldu. Mahkemeden şirketin süre talebi gereği tedbir kararı verildi.





6 BİN 500 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Makro Market bünyesinde 6 bin 500 kişi çalışıyor. Şirketin 2016 yılı sonu cirosu 1 milyar 700 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Şirketin bankalara olan borcunun 234 milyon lira olduğu öğrenildi.





SONGÖR: BATIK DURUMDA DEĞİLİZ





Makro Market A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Songör, Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz sıkıntı yaşamasınlar diye böyle bir yola başvurduk. Mahkemeye iyi bir proje sunduk. Bizim ihtiyacımız, 2-3 aylık süre verilmesi. Biz inanıyoruz ki yeniden daha güçlü bir biçimde toparlayabileceğiz. Şunun kesin olarak bilinmesini isterim ki, şirketimiz batık değil. Cuma günü çeklerimiz yazılmaya başlayınca, ilgili birimlerimizle yaptığımız istişare sonrası konkordato başvurusunda bulunmaya karar verdik. Kuşkusuz çok üzgünüz. Ancak toparlayacağımız yönünde umudumuz var" dedi.





ÇALIŞANLAR: PARAMIZI ALAMADIK





Şirketin bazı çalışanları ise, son aylarda ücretlerini alamadıklarını kaydetti. Bazı çalışanların, fazla mesai ücretleri yanı sıra, tazminat alacaklarının olduğu kaydedildi. Bu arada, şirketin mali sıkıntıya girmesine neden olan konulardan birinin de kısa süre önce giriştikleri inşaat projesi olduğu öne sürüldü. Ankara Batıkent'te bulunan bin 675 dairelik projenin, şirketi mali güçlüğe sürüklediği öne sürülüyor.









KONKORDATONUN KABULÜ İÇİN ŞARTLAR NELER?

KONKORDATO başvurusu Türkiye’de, iflas ertelemenin kullanılmaya başlandığı son 12 yıldan bu yana yok denecek kadar az. Bu, konkordatonun uygulaması zor ve riskli bir yöntem olmasından kaynaklanıyor. Konkordatoda, mali sıkıntıya giren şirket icra hukuk mahkemesine başvuruyor. İflas ertelemede süre 1 yıl olmasına karşın konkordatoda 3 aylık süre tanınıyor.









Konkordatonun İcra İflas Kanununun 297. maddesine göre tastik edilebilmesi için, Alacaklıların adet bazında yarısının onay vermesi bununla birlikte meblağ bazında alacaklı tutarının üçte ikisinin konkordatoya onay vermesi gerekir. Ayrıca, konkordato tastiki için mahkemenin verdiği süre içinde, borçlunun konkordato dosyasının ticaret mahkemesine verilmeden önce; tüm borçları için yeterli teminat göstermesi, borçlarını bilançoda tam göstermesi, bu borçların çoğunluk oluşturmak adına muvazzalı olmaması gerekir aksi taktirde talep ret edilir.