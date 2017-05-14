Samanyolu Haber /Gündem / Anne ve babasız bırakılan bu melek için bugünün hiçbir anlamı yok... /14 Mayıs 2017 15:18

Anne ve babasız bırakılan bu melek için bugünün hiçbir anlamı yok...

Down sendromlu kalp hastası Ayşe Sena annesini bekliyor. Anneler gününü evladından ayrı geçiren anne ile anne babasız geçiren Sena Bebek için bugünün herhangi bir anlamı yok.

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Bugün anneler günü. Bir çok çocuk annesini sevindirebilecekken, bir hediye bile veremeyecek hatta görüşe gidip boynuna sarılamayacak olan binlerce masum yavru da var. Ülkemizde hükümet eliyle başlatılan cadı avında binlerce anne, başkalarına suç sayılmayan ama hizmet hareketi mensupları için suç kabul edilen gerekçelerle hapse atıldı. Yavrularından uzak annelerden kimi sütlerini sağıp döktü,kimi evlat acısından gözünü kaybetti. Ne yazık ki koca bir ülke bu yaşananlara hâlâ sessiz kalmakta. Sessizliği fırsat bilen hükümet ise zulme devam etmekte. Gerek yurt içi gerek yurt dışı basında defaatle dile getirilen hakkında haber yazılan Down sendromlu Ayşe Sena bebek için maalesef bugüne kadar yapılan hiçbir başvuru kabul edilmedi. Anne ve babası hâlâ cezaevinde esir tutuluyor.

Down Sendromlu Ayşe Sena Bebek

İstanbul’da ikamet eden B. ailesinin babası T.B. 7 Ekim 2016’da hiçbir makul gerekçe gösterilmeden gözaltına alınıp tutuklandı ve Silivri Cezaevine konuldu. Henüz 2 yaşını doldurmamış DOWN SENDROM’lu Ayşe Sena bebek sahip olduğu hastalıklarla annesiyle birlikte savaşacaktı artık.

Ayşe Sena bebeğin tek hastalığı down sendromu değil. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından 8 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen kurul raporunda down sendromu, mental retardasyon ve motor gelişim geriliği teşhisi konulduğu belirtilmiş.

Ayrıca Avcılar Hospital tarafından 11 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen kurul raporunda ise Ayşe Sena’nın “down sendromu ve pulmoner kalp rahatsızlığı teşhisi sebebiyle hayatına devam ettirebilmesi için annesi R.B.’nin bakımına muhtaç” olduğu ifade edilmiş.

Ve Anneden Ayrılış

Zulüm Ayşe Sena’nın babasıyla yetinmeyecekti. Sıra anne R.B.’deydi. Anne R.B. 23 Kasım 2016 günü gözaltına alındı ve 20 gün boyunca gözaltında kaldı. Bu 20 günün sonunda tutuklanarak Bakırköy Tutukevine götürüldü. Savcılık ve mahkeme Ayşe Sena’nın “anne bakımına muhtaçtır” şeklindeki kurul ve hastalık raporlarına rağmen anneyi tutukladı. Ve Ayşe Sena babasızlıktan sonra annesizliği de tatmaya mahkum edildi.

Hastalıkları Ağırlaşan Ayşe Sena Yoğun Bakımda

Aslında mahkum edilen anne ve baba değil, down sendromlu kalp rahatsızlığı bulunan Ayşe Sena bebekti. Ayşe Sena’nın küçük bedeni bu duruma daha fazla dayanamadı ve hastalığı ağırlaştı.

23 Ocak 2017 günü Bağcılar Medilife Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Ayşe Sena “akut böbrek yetmezliği, akut solunum yetmezliği, asidoz, bakteriyel pnömoni, bronkopnömoni, kalp yetmezliği, konjentinal hipotiroid guatrsız, konjestif kalp yetmezliği, pnömonit katı ve sıvıları bağlı primer pulmoner hipertansiyon, septisemiler, yenidoğan kalp yetmezliği, down sendromu” teşhisiyle 20 gün boyunca yoğun bakımda kaldı.

Ayşe Sena yoğun bakımdan çıktı ancak rahatsızlıkları ve tedavisine devam ediliyor. Ve yanı başında annesi olmadan, babası olmadan..
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