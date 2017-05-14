Samanyolu Haber /Gündem / Sen İslam Profesörü müsün? /14 Mayıs 2017 14:41

Sen İslam Profesörü müsün?

Son zamanlarda AKP'ye kayıtsız şartsız desteği ile öne çıkan ve -iddia o ki- zulmü meşrulaştıran fetvaların sahibi Hayrettin Karaman, dinimizce haram kabul edilen uygulamalara cevaz veren bir yazı yazdı

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15 Temmuz ve sonrasında yaşanan ihraç ve tutuklamalarla ilgili Prof. Hayrettin Karaman, kendisine hemen her gün mağduriyetlere ilişkin mektuplar yağdığını söyledi. Buna dair yazı kaleme alan Karaman, “Kimin suçu ispat edilirse o cezasını çeksin” mantığının, devleti uzunca bir süre daha hainlerin ve suçluların tasarrufuna açık hale bırakacağını iddia etti. AKP fetvacısı Karaman delil olmadan, ihbarla, suç olmayan eylemlerin suç kabul edilmesi gibi şer'i ve medeni hukuka aykırı uygulamaları doğru kabul etmiş oldu.

Karaman’ın yazısı şöyle:

Başka arkadaşların da bu konuda yazdıklarını okudum, daha önce benim de söylediğimi söylüyorlar: “Araştırma ve inceleme çabuklaştırılsın, adalet gecikmesin, mağduriyet uzamasın…”. Bunun dışında benim okuduklarım arasında şöyle diyen yok: “Herkes yerinde kalsın, şüpheliler incelensin, kimin suçu ispat edilirse o cezasını çeksin”. Evet bunu diyen yok; çünkü bu takdirde devleti, uzunca bir süre daha hainlerin ve suçluların tasarrufuna açık halde bırakacaksınız, telafisi imkansız zararlara sebep olacaksınız, kamunun (ülkenin, milletin) mağduriyeti bireylerin mağduriyetinden daha büyük olacaktır.
Şüphe
Darbeye teşebbüs eden, darbe öncesinde ve sonrasında açıkça ve çeşitli şekillerde destek verenler bellidir; bunlar ihraç edilmiş, tutuklanmış ve yargıya teslim edilmiştir. Ancak ortaya atılan ve ciddiye alınması gereken rakamlara göre yüz binlerce asker ve sivil gizli mensup yerlerinde kalmışlar, gizli ve özel iletişim yollarıyla aldıkları talimata göre davranmaya devam etmişlerdir. Bu takdirde “kuvvetli şüphe”yi değerlendirmek zorunlu hale gelmiştir.
Tedbir
Tedbir şüpheleri değerlendirmek, önce şüpheli hale gelmiş olanların yetkilerini ellerinden almak, ancak masumiyeti sabit olanları iade etmek olacaktır. Mağduriyetlerin önlenmesi ve uzamaması için tedbir ise tutuklamaların zorunlu sınırlarda uygulanması, yargı öncesi araştırma ve incelemenin, sonra da yargılamanın elden geldiğince çabuklaştırılmasıdır.

'YOLSUZLUK HIRSIZLIK DEĞİLDİR' FETVASININ SAHİBİ

Hayrettin Karaman 17/25 Aralık Yolsuzluk soruşturmaları sırasında yaşanan tartışmalar esnasında, Erdoğan ve yakınları için için hırsız iması yapanları kastederek 'yolsuzluk yapana hırsız diyen iftira atmıştır' fetvasını vermişti. Karaman'ın son yazısının, hukuksuzluklarına sözde fetva arayanların kaynağını açık ettiği öne sürülüyor.
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