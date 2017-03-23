15 aylık down sendromlu Ayşe Sena'nın çığlığına ses verin

Avcılar’da 4. sınıf emniyet müdürü olarak görev yaparken 15 Temmuz sonrası cadı avıyla tutuklanan Timur Bunlu ile yine Aralık ayında tutuklanan polis memuru Rukiye Bunlu’nun 15 aylık down sendromlu bebeğinin bakıma muhtaç olduğunu söyleyen anneannesi ve babaannesi, bugün bebekle birlikte adliyeye geldi.





Anneannesi Billur Yıldız, Ayşe Sena isimli bebeğin down sendromlu olmasının yanı sıra kalp yetmezliği de bulunduğunu söyleyerek, “Baba 6 ay önce, anne de 5 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Torunum rahatsız. Her gün aciller de yoğun bakımlar da kalıyoruz. Sesimizi duyuramıyoruz. Çok zor durumdayız. En azından annenin şartlı tahliye edilmesini istiyoruz. Suçlu ya da suçsuz demiyoruz, en azından annenin bebeği yanında olması gerektiğini söylüyoruz” dedi.







Bebeğin birçok hastalığının bulunduğunu anlatan anneanne Billur Yıldız, bebeğin fizik tedavi görmesi gerektiğini ancak anne ve babası olmadığı için rapor almadıklarını bu nedenle de fizik tedavisinin yapılamadığını söyledi. Bebeğin rahatsızlığını gösteren raporları da ilgili hakimliğe ve savcılığa sunduklarını ancak bir netice alamadıklarını belirten Yıldız, “Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir şekilde çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.





Babaanne Nuran Bunlu da, bebeğin annesine kavuşmasını istediklerini belirterek, “Biz bakıyoruz ama anne kadar sevgi veremiyoruz. Bir kelime dahi konuşamayan çocuk ağlarken ‘anne’ diye ağlıyor” diye konuştu.