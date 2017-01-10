Samanyolu Haber /Gündem / Rekorlar alt üst!.. Dolar ve Euro çıldırdı!.. /10 Ocak 2017 09:31

Rekorlar alt üst!.. Dolar ve Euro çıldırdı!..

Türkiye, AKP ve MHP'nin anlaşarak Meclis'e getirdiği 'başkanlık anayasası'nı tartışırken döviz fiyatları durdurulamıyor.

Erdoğan: İçinden geçtiğimiz günler döviz alınacak değil döviz bozulacak günler...

Ekonomi alarm veriyor... 

Dolar ve Euro yeni güne rekorla başladı. Bankacılar dün TL'de negatif ayrışma için belirli bir haber ya da gelişme olmadığını, negatif ayrışmayı mevcut gelişmelerin oluşturmaya devam ettiğini söylediler.

Dolar/TL küresel değer kazancı ve lokal endişelerin baskısıyla 3.7770 seviyesini görerek rekor kırdı. Kur, saat 10.22 itibari ile bankalararası piyasada 3.76 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 4.0054 seviyesini görerek yeni zirvesini gördü. Euro/TL şu saatlerde 3.98 seviyesinden işlem görüyor.

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