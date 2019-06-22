Anketler İstanbul seçimi için ne diyor?

Diğer anket şirketleri Ekrem İmamoğlu’nu işaret etti ancak onlar da birbirinden oldukça farklı yüzdeler verdi.
En büyük oy farkını Metropoll, KONDA, SONAR ve Themis Araştırma verdi. KONDA İmamoğlu lehine 9 puan fark açıklarken, SONAR Ekrem İmamoğlu lehine 6 puan fark verdi, Themis ise 8 puan fark açıkladı.
Metropoll’un anketine göre İstanbullu seçmenin yüzde 51’i İmamoğlu’nun kazanmasını isterken Yıldırım için bu oran yüzde 40 olarak öne çıkıyor.
KONDA'nın son paylaştığı ankete göre, kararsızlar orantılı bir şekilde dağıtıldığında Ekrem İmamoğlu yüzde 54, Binali Yıldırım’ın yüzde 45 oy oranına ulaştığı ifade edildi.
Binali Yıldırım'ı önde gösteren tek anket ise ORC'den geldi. Buna göre yarışı AK Parti adayı yüzde 49,8 ile önde götürüyor. İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 49,4.
Avrasya Araştırma'nın, İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı son ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 53 oy alırken, Binali Yıldırım ise yüzde 46,3'te kaldı. Bu ankete göre iki aday arasındaki fark 6,7 puan olarak ölçüldü.
MAK Danışmanlık anketine göre Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde. 15 ve 20 Mayıs arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 50,3, Binali Yıldırım yüzde 48,2 ve Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar yüzde 0,75 oy alacağı öngörülüyor.
Optimar Araştırma şirketi, yaptığı son ankette İmamoğlu’nun yüzde 52 ile Binali Yıldırım’ın dört puan önünde olduğunu açıkladı.
REMSES anketine göre Binali Yıldırım yüzde 48.53, Ekrem İmamoğlu yüzde 51.14'te.
Konsensüs Araştırma şirketinin yaptığı ankete göre İmamoğlu, Yıldırım'ın yüzde 2,1 farkla önünde: Yüzde 50,2-yüzde 48,1.
SONAR'ın verilerine göre adayların alacakları oylar şöyle: Binali Yıldırım’ın oyu yüzde 46.7, Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 52.3
ADA Araştırma anketine göre, kararsızların dağıtılması sonucunda Binali Yıldırım yüzde 48,30 destek alırken, Ekrem İmamoğlu yüzde 50,64'lük oranla öne geçti.
Themis Araştırma'ya göre Ekrem İmamoğlu, yüzde 53.4 alırken, rakibi Binali Yıldırım ise 45.7 oy alıyor.
A&G Araştırma Şirketi sahibi Adil Gür oran açıklamadı ancak şu açıklamayı yaptı, "Hiç kimse endişe etmesin bu kez kafa kafaya sonuç çıkmayacak. Bu millet feraset sahibi. Öbür sefer ne dedim ben uzunca bir süre karakolda bitecek dedim. Karakolda değil mahkemede bile bitmedi. Ama bu sefer diyorum ki kazanan benim oyumu çaldılar bilme ne oldu sandık görevlisi şu oldu bu oldu gibi hiçbir tartışmaya mahal vermeden bir seçim sonucu ortaya koyacak vatandaş.”
Piar araştırma şirketi tarafından yapılan değerlendirmede, "kitle psikolojisinin Ekrem İmamoğlu lehine olduğu" yorumu yapıldı.
ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu'ya göre İmamoğlu 2 puan önde.
GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş'a göre ise Ekrem İmamoğlu 1-2 puan önde.
İstanbul Ekonomi Araştırma'nın "Hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu'nun oyu yüzde 52.11, Yıldırım'ın oyu yüzde 46.99, Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar'ın oyu yüzde 0,84 olarak belirlendi.