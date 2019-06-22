Anketler İstanbul seçimi için ne diyor?

Konsensüs Araştırma şirketinin yaptığı ankete göre İmamoğlu, Yıldırım'ın yüzde 2,1 farkla önünde: Yüzde 50,2-yüzde 48,1.

SONAR'ın verilerine göre adayların alacakları oylar şöyle: Binali Yıldırım’ın oyu yüzde 46.7, Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 52.3





ADA Araştırma anketine göre, kararsızların dağıtılması sonucunda Binali Yıldırım yüzde 48,30 destek alırken, Ekrem İmamoğlu yüzde 50,64'lük oranla öne geçti.







Themis Araştırma'ya göre Ekrem İmamoğlu, yüzde 53.4 alırken, rakibi Binali Yıldırım ise 45.7 oy alıyor.







A&G Araştırma Şirketi sahibi Adil Gür oran açıklamadı ancak şu açıklamayı yaptı, "Hiç kimse endişe etmesin bu kez kafa kafaya sonuç çıkmayacak. Bu millet feraset sahibi. Öbür sefer ne dedim ben uzunca bir süre karakolda bitecek dedim. Karakolda değil mahkemede bile bitmedi. Ama bu sefer diyorum ki kazanan benim oyumu çaldılar bilme ne oldu sandık görevlisi şu oldu bu oldu gibi hiçbir tartışmaya mahal vermeden bir seçim sonucu ortaya koyacak vatandaş.”







Piar araştırma şirketi tarafından yapılan değerlendirmede, "kitle psikolojisinin Ekrem İmamoğlu lehine olduğu" yorumu yapıldı.







ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu'ya göre İmamoğlu 2 puan önde.





