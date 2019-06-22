Samanyolu Haber /Gündem / '180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye /22 Haziran 2019 12:44

'180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı twitter üzerinden '180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye' isimli video yayınladı.

'180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye'


Video paylaşımında Karamollaoğlu'nun AKP'ye yönelik "Müthiş bir kadro çark etmekte de üzerlerine yok" şeklinde ifadeleri de yer alırken AKP'nin siyaset sahnesindeki tutarsızlıkları üzerinde duruldu.

Karamollaoğlu tarafından yayınlanan videoda özellikle AKP'li yöneticilerinin Saadet Partisi hakkındaki haksız ithamları da yer aldı.

Video paylaşımında AKP'nin tutarsızlıklarına tepki gösteren Karamollaoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Müthiş bir kadro çark etmekte de üzerlerine yok. Böyle gidiyorlar, bir gün sonra 180 derece hiç utanmadan dönüyor. Dün söylediğini bugün inkar edebiliyorlar"


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