Dolardaki bozulmanın 2016 Mayıs’ında başladığını belirten Kahveci, eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun görevinden ayrılmaya zorlandığını dönemi hatırlattı.







TV5 programında konuşan Kahveci, “Seçilmiş başbakanı atanmış başbakan olarak değiştirdi. Ahmet Davutoğlu yüzde 49 oy almıştı, onu görevden bırakıp yüzde 0 almış Binali Yıldırım’ı başbakan yaptık. Bütün dengeler bozulmaya başladı. Demokrasiden uzaklaştık. OHAL ilan ettik. Ekonomide Babacan, Şimşek, Erdem Başçı gibi itidalli ve finans yönetimini kapattık. Faizi düşüreceğiz ki enflasyon düşsün diye ekonomiyi mahvettik” dedi.





ABD Başkanı Donald Trump’ın Rahip Brunson’la ilgili tweet atmadan önce doların zaten 5.40 seviyesinde olduğunu hatırlatan Kahveci, bayram süresince düşen doların daha sonra neden yükseldiğini şu sözlerle anlattı:





“ABD’den gelen öncül veriler ABD ekonomisinin aslında göründüğü kadar güçlü olmadığını ve resesyona girme ihtimalini gösterdi. Dolayısıyla FED’in faizleri yükseltmesi, çünkü faiz yükselince dolar değerleniyor. Paranın değerini faiz artırıyor. Biz iktisadın en basit kurallarını bile rafa kaldırdığımız için bu krizi yaşadık. Sonra dış güçler saldırdı diyoruz. İktisadın A-B-C kurallarını uygulasan Türkiye’de bu kriz olmayacaktı.





ABD ekonomisinin beklenildiği gibi canlı olmadığı, FED’in 2019’da üç, dört faiz artırımı konuşuluyordu. Birden faiz artırımından faiz indirimine döndü iş. Dünya piyasalarında denge bir anda döndü. ABD’den tarım dışı istihdam artışı 175 binden 75 bine düştü bir anda. FED’in Temmuz’da faiz indirme süreci konuşuldu. Bu ne demek dünyada dolar değer kaybedecek. Nitekim de düşmeye başladı. Bayram tatili bitti, bizim siyaset aktifleşti, meydan okumaya başlandı, onu yaparız bunu yaparız dendi dolar yine yükselmeye başladı. Başkanlık sistemi bizi bitiriyor. Daha da bitirecek.”