Samanyolu Haber /Dünya / Ankara'dan Hollanda devlet TV’sine sansür /21 Aralık 2016 17:49

Ankara'dan Hollanda devlet TV’sine sansür

Hollanda devlet TV’sine sansür: Gerekçe suikast görüntülerinin yayınlanması

Ankara'dan Hollanda devlet TV’sine sansür

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikast görüntülerini dünyaya ilk olarak servis eden Hollanda devlet televizyonu NOS’un internet sitesi sansürlendi.

Karlov, 19 Aralık akşamı Ankara’da bir sergi açılışı sırasında sırtından vurularak öldürülmüştü. Katilin kimliği 1994 doğumlu, iki buçuk yıllık polis, Ankara’da çevik kuvvette görevli Mevlüt Mert Altıntaş olarak açıklanmıştı.

Hollanda Yayın Fonu’nun (NOS) internet sitesinden yapılan açıklamada internet sitelerinin yanısıra akıllı telefonlarda kullanılan programa da yasak geldiği belirtildi.

Kanal, Ankara’daki kaynaklardan aldığı ‘Rus büyükelçiye düzenlenen suikastın görüntülerini yayınladıkları gerekçesiyle’ sansürlendiği bilgisini de geçti. Suikast görüntülerini Avrupa çapında görüntü değişim servisi EBU’ya TRT’nin geçtiğini vurgulayan kanal, söz konusu videoyu dünyaya ilk kendilerinin servis etmesi üzerine Türkiye’nin sansür kararı aldığını savundu.

Sosyal medyada da Hollanda devlet televizyonunun yayınladığı görüntüler kısa süre içinde binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı.
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