Samanyolu Haber /Gündem / Kurdelesi kesilen Avrasya Tüneli aslında daha açılmamış /21 Aralık 2016 17:58

Kurdelesi kesilen Avrasya Tüneli aslında daha açılmamış

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrasya Tünelini tamamlanmadan açmış. Esas geçiş yarın başlayacak

Kurdelesi kesilen Avrasya Tüneli aslında daha açılmamış

Televizyonda kurdelenin kesildiğini gören vatandaşlar tünelin açıldığını düşündü ama yanıldı. Çünkü Tünelin daha eksiklikleri vardı ve araç geçişine daha açılmadı. 


Avrasya Tünelinin resmi açılışı dün yapıldı. Sinyalizasyon çalışmaları tamamlanmadığı için geçişi yaran sabah 07:00'den itibaren mümkün olabilecek. Duyuru bu şekilde yapıldığı halde onlarca vatandaş Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakasına geçiş için Avrasya Tüneli'nin girişine geldi. Tünelin kapalı olduğunu habercilerden öğrenenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Habercileri de Adana'dan geldiğini ve Avrasya Tünelini görmek için taksi tuttuğunu söyleyen kişi şaşırttı..

IŞIKLI UYARI LEVHASI KONULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri Avrasya Tüneli'nin girişine 200 metre kala E-5 Koşuyolu mevkisine ışıklı uyarı tabelası koydu. Tabelada tünelin yarın sabah 07:00'den itibaren araç trafiğine açılacağı duyuruldu ancak buna rağmen birçok sürücü tünelin kapalı olduğunu son anda fark etti. Sağ şeritten ilerleyip tünele girmeye çalışan sürücüler, kapalı olduğunu görünce aniden şerit değiştirmek zorunda kaldı. Bu da zaman zaman kaza riskini ortaya çıkardı. Bir araç TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu, bir minibüs de yolda kayarak ters istikamete döndü. Sürücüler kendi aralarında kısa süreli tartışma yaşadı.

HATALI İNGİLİZCE'YLE GİŞE TABELASI 2 AY ÖNCESİNİN. HATA DÜZELTİLDİ

Bu arada sosyal medyada yer alan ve hızla yayılan İngilizce tabela hatasının inşaat sürecinde yaşandığı, yaklaşık iki ay önce konulan tabeladaki hatanın anında fark edilmesinin ardından düzeltildiği öğrenildi. Sosyal medyada İngilizce yazılan gişe yazısının 'toll gate' yerine alet kapısı anlamına gelen 'tool gate' şeklinde yazıldığı fotoğraflı olarak yer almıştı. Bugün fotoğrafın çekildiği yer olan Koşuyolu mevkisindeki tabelada hatanın düzeltilmiş hali bulunuyor.
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