Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da kaleşnikoflu çatışma: 1 ölü /20 Mart 2017 03:45

Ankara'da kaleşnikoflu çatışma: 1 ölü

Ankara’da kalaşnikof ve tabancaların kullanıldığı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Ankara Keçiören'de bir otomobil ile aynı yönde seyreden başka bir otomobil arasında çatışma çıktı. Olay sırasında trafik ışıklarına çarparak duran otomobildeki 3 kişi araçtan inerek kaçmaya başladı. Kurşunların hedefi olan Baran A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Olay, saat 00.00 sıralarında Keçiören’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tepebaşı Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde, Ulus istikametine doğru seyreden 41 PS 419 plakalı otomobille aynı istikamette seyreden başka bir aracın içerisindeki şahıslar arasında çatışma çıktı. Kalaşnikof ve tabancaların da kullanıldığı çatışma esnasında trafik lambasının bulunduğu kaldırıma çarparak kaza yapan 41 PS 419 plakalı otomobildeki 3 kişi araçtan indi ve yaya olarak kaçmaya başladı. Dalgıç Caddesi üzerinde kurşunların hedefi olan Baran A., ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, kanlar içerisinde yatan Baran A.’nın yanına gelerek ilk yardımda bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Baran A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şahısların yakalanması için çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı. 41 PS 419 plakalı aracın çevresini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, meraklı vatandaşları olay yerinden uzak durmaları konusunda uyardı. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili delilleri topladı. 
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