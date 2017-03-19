Samanyolu Haber /Gündem / Ülkü Ocakları Başkanı: Gerekirse silahlanırız /19 Mart 2017 22:35

Ülkü Ocakları Başkanı: Gerekirse silahlanırız

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu millet dardaysa, memleketimizin bize ihtiyacı varsa biz elimize silahımızı alırız, gerekirse de savaşırız" dedi.

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Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'nın Fatih'te bir otelde düzenlediği progrmda konuşan Olcay Kılavuz, Anayasa değişikliği referandumunda 'Evet' diyeceklerini açıkladı. 

'BAHÇELİ'NİN ARKASINDAYIZ'

Referandumda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aldığı karara uyacaklarını belirten Kılavuz, "Biz genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiyi 15 Temmuz darbe gecesi sonrasında almış olduğu karar, kendisinin öngörüsü, ülkemizin, milletimizin, devletimizin yarınları, bölünmez bütünlüğü adına almış olduğu kararın arkasındayız" dedi.

'HUZURSUZLUK İSTEMİYORUZ AMA İŞ BAŞA DÜŞÜNCE ARKAMIZA BAKMAYIZ'

Kılavuz, "Lider 'evet' dedikten sonra bizim de o kararı sonuna kadar savunarak arkasında dik bir şekilde durmamız gerekir. Biz tatsızlığı, gerilimi, huzursuzluğu istemiyoruz. Ama davamız adına her kim olursa olsun ülkemiz adına iş başa düştüğünde arkamıza bakmayız. Bu millet dardaysa, memleketimizin bize ihtiyacı varsa biz elimize silahımızı alırız, gerekirse de savaşırız" diye konuştu.

SİNAN OĞAN'A: SEN KİMSİN, EDEPSİZ

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'ın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programındaki sözlerine tepki gösteren Olcay Kılavuz konuya ilişkin, "Bir milletvekilinin ötesine geçemeyen, bir gerekçeyle milletvekili olmuş, bir şovmen kalkıyor, milliyetçi ülkücü hareket adına, genel başkanlık, liderlik tantanaları yapmaya çalışıyor. Bu davada herkes gitse, acaba sana yer kalır mı? Sen kimsin, edepsiz. Geçmişinde göster bakalım bu davan için ne yaptın. Haddini aşma. Sen kimsin de kalkarsın 'bir can veririz, gerekirse bir can alırız' gibi namussuzluğa düşüyorsun" ifadelerini kullandı.
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