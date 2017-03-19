Ülkü Ocakları Başkanı: Gerekirse silahlanırız

Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'nın Fatih'te bir otelde düzenlediği progrmda konuşan Olcay Kılavuz, Anayasa değişikliği referandumunda 'Evet' diyeceklerini açıkladı.



'BAHÇELİ'NİN ARKASINDAYIZ'





Referandumda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aldığı karara uyacaklarını belirten Kılavuz, "Biz genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiyi 15 Temmuz darbe gecesi sonrasında almış olduğu karar, kendisinin öngörüsü, ülkemizin, milletimizin, devletimizin yarınları, bölünmez bütünlüğü adına almış olduğu kararın arkasındayız" dedi.





'HUZURSUZLUK İSTEMİYORUZ AMA İŞ BAŞA DÜŞÜNCE ARKAMIZA BAKMAYIZ'





Kılavuz, "Lider 'evet' dedikten sonra bizim de o kararı sonuna kadar savunarak arkasında dik bir şekilde durmamız gerekir. Biz tatsızlığı, gerilimi, huzursuzluğu istemiyoruz. Ama davamız adına her kim olursa olsun ülkemiz adına iş başa düştüğünde arkamıza bakmayız. Bu millet dardaysa, memleketimizin bize ihtiyacı varsa biz elimize silahımızı alırız, gerekirse de savaşırız" diye konuştu.



