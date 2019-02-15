Samanyolu Haber /Dünya / Trump artık resmen obez kategorisinde /15 Şubat 2019 16:01

Trump artık resmen obez kategorisinde

ABD Başkanı'nın yıllık sağlık taramasından geçirilen Donald Trump'ın geçen yıla göre kilo aldığı ve artık klinik olarak obez kategorisine girdiği saptandı.

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Beyaz Saray'ın açıkladığı son çek-up sonuçlarına göre Donald Trump geçen yıla göre 1.8 kilo aldı.

190 metre boyundaki Başkan artık tartıda 110 kilo çekiyor.

Vücut kütle endeksi de 30.4'e yükseldi. 30'dan yukarısı obez sayılıyor.

Artık klinik olarak obez kategorisine giren Trump'ın buna rağmen sağlığının iyi olduğu ve kolestrolünün düştüğü belirtildi.

Doktoru Sean Conley "Genelde Başkan'ın sağlığının çok iyi durumda olduğunu teşhis ettim" dedi.

72 yaşındaki Trump'ın fast food tutkusu dillere destan. Golften başka spor yaptığı da görülmüş değil.

Ancak ağzında içki ve sigara koymamasıyla da tanınıyor.
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