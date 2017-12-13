Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab davasının 12. günü başlıyor... /13 Aralık 2017 19:29

Zarrab davasının 12. günü başlıyor...

Reza Zarrab’ın tanık olduğu ve Halkbank Müdürü Mehmet Hakan Atilla’nın tek tutuklu sanık olduğu ABD’deki davanın 12. günü bugün gerçekleşiyor.

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 Dün ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) eski yöneticisi Adam Szubin ile birlikte 2 kişi dinlendikten sonra tanıklar arasında yer alan 17 Aralık Operasyonu’nu yapan polislerden Hüseyin Korkmaz tekrar kürsüye çıkmıştı. Savcılık ifadesi devam eden Korkmaz’ın bugün Hakan Atilla’nın avukatları tarafından çapraz sorguya alınabileceği belirtiliyor.

Korkmaz dünkü ifadesinde, 25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve  “25 Aralık soruşturmasının Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal’in de aralarında olduğu yolsuzluğa karışan kişilere yönelik olduğunu” söylemişti.

Dün Savcılık makamı, Korkmaz’a “ABD tarafından işe alınıp alınmadığını” da sormuştu. Bu soruya “hayır” yanıtını veren Korkmaz, ifadesinin devamında FBI’dan “talep etmediği” halde 50 bin dolarlık maddi yardım aldığını söyledi. Korkmaz ABD’de çalışma izni almayı beklediğini de söyledi.
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