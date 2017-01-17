Ankara'da gözler yarına kilitlendi

Anayasa paketinin Meclis'teki ikinci tur görüşmeleri başlıyor. Meclis kulislerini yakından takip eden Sözcü muhabiri Veli Toprak Anayasa kavgasının ana sebebi olan iki maddeyle ilgili Akp-Mhp ittifakının ve firecilerin durumunu yazdı.





Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şeklininin ve rejimin değiştirileceği 18 maddelik Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turu yarın başlayacak. İkinci turun 3 tamamlanması öngörülüyor. Her gün 6 maddenin oylanması ve cuma günü ikinci turun bitirilmesi hedefleniyor.





İşte Meclis kulisinden o analiz..





Teklifin en önemli düzenlemeleri 7 ve 8. maddeler. Birinci turda en az kabul (340) bu iki maddeye çıktı. ‘Partili cumhurbaşkanlığı'nı öngören 7. madde ile cumhurbaşkanının yetkilerini düzenleyen 8. madde konusunda AKP'de ‘fire ne kadar çıkar?' sorusuna cevap aranıyor.





YAKIN MARKAJA ALINACAKLAR





İlk turda MHP'den hayırcı 5 vekil dışında ret cephesinde yer alan olmadı. Ancak hem MHP, hem de AKP'de kritik maddelere sıcak bakmayan isimler var. Bunların kaç kişi olduğu ve ‘ret' oyu verip vermeyecekleri tartışılıyor. AKP, firelerle ilgili yakın markaj uygulamasına gidecek. İlk turdaki oylar 330'un altında kalsa da paketi etkilemiyordu. 2. turda ise 330'un altında kalan madde düşecek. 7. madde 330'un altında oy alırsa paketten düşecek. AKP'liler arasında “O maddelerin başına bir şey gelirse, teklifin tümden düşürülmesi gündeme gelebilir” yorumları konuşuluyor.





OYLAMA ÖNCESİ KILIÇDAROĞLU-BAHÇELİ GÖRÜŞECEK





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur öncesi sürpriz bir hamle yaptı. Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'den randevu talep etti. Kılıçdaroğlu'nun, Bahçeli'ye anayasa değişikliğiyle ilgili kaygılarını ifade edeceği, MHP liderinden bir kez daha düşünmesini isteyeceği öğrenildi. Görüşme yarın saat 12.00'da.





BAŞBAKAN YILDIRIM AKP'Lİ VEKİLLERİ TOPLAYACAK





Başbakan Binali Yıldırım, Genel Kurul'daki ikinci tur oylama öncesi yol kazasına karşı AKP milletvekillerini toplayarak “Oylamalarda fire olmasın” uyarısı yapacak. Kritik iki maddenin Perşembe günü oylanması ve Meclis Genel Kurulu'nda yine gerginlik çıkması yüksek ihtimal görünüyor.







