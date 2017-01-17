Alman Mahkemesi'nden Sabah'a tokat gibi ceza





Hizmet Hareketi'ne mensup insanları 'terörist' ve 'Fetö' diye damgalayarak hedef göstermesi karşısında burada yerleşik insanların hukukunu korumak isteyen Almanya, Sabah'a 250 bin Euro idari para cezası verdi. Mahkeme kararına göre bundan sonra Sabah Gazetesi bu ifadeyi her kullandığında 250 bin Euro ceza ödemek zorunda kalacak.





Eğer mahkemenin belirlediği ceza bedeli ödenmezse, gazetenin yöneticilerine hapis yolu görünecek.





İnsan haklarının ciddi şekilde koruma altına alındığı Avrupa'da daha önce de nefret söylemi ile hareket edenler hapis ya da tazminat cezası almıştı.





Alman basınında geniş yer bulan gelişme, hukuksuzluğun ayyuka çıktığı ve insan haklarının yerle bir edildiği Türkiye için adeta bir hukuk dersi niteliğinde...









Almanya'da yayın yapan birkaç Türk gazetesinden birisi olan, 3,5 yıldır sürdürdüğü nefret söyleminde 15 Temmuz'dan sonra dozu kaçırınca Alman makamları harekete geçti.Türkiye'de ara vermeksizin sürdürdükleri nefret söylemini Almanya'da da kullanması, Sabah'a pahalıya mal oldu.