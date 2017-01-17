Hülya Avşar'ın teyzesi isyan etti

Hülya Avşar’ın teyzesi Hatice Kayserili’nin 22 yıldan bu yana 4 kişilik ailesiyle birlikte oturduğu Ayvalık Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki evde, geçen cumartesi akşamı, yoğun sağanak yağmur sonrası menfez taşkını nedeniyle su baskını meydana geldi. Ünlü sanatçının teyzesi, biriken suların 9 yıldır her yağmurda eve dolduğunu söyledi. Belediye yetkililerinden yardım istediğinde kendisine "Sen de buraya gelirsen artık ayıp" dendiğini ve bu lafa içerlediğini kaydeden Kayserili, şunları söyledi:





HÜLYA AVŞAR'IN TEYZESİ İSYAN ETTİ





"Burası 1965 yılından beri baba evimizdir. 9 yıldır aynı eziyeti çekmekte ve çok mağdur olmaktayız. Sağlığımız bozuldu. Her seferinde eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Hep yenisini almak zorunda kalıyoruz. Ben dilekçe vermeye gittiğimde personel, ’sen de buraya geliyorsan, artık ayıp’ dediler. Ama ben yardım, para istemiyorum ki. Her yağmur yağdığında kendi imkanlarımla suyu boşaltıyorum. Gelip şuradan 5 dakika suyu çekseler. Bu Hülya ile alakalı değil. Belediye görevini yapmadığı için mağdurum. Yeğenim benim yüzümden mağdur oldu. İlgilenmiyor gibi göründü. Bize bir şey olsa uçak gönderir. Keşke Herkes Hülya’nın yarısı olsa. Konuyu yargıya taşıyacağız." NE





''BECEREMİYORLARSA ÇEKİP GİTSİNLER''





Haklarını yargı yoluyla arayacaklarını vurgulayan Avşar’ın eniştesi Ufuk Kayserili "Durumu Ayvalık Belediyesi’ne, Kaymakamlığa, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresine (BASKİ) bildirmemize rağmen yerinde inceleme ve menfezle ilgili herhangi bir işlem yapılmamıştır. Kendi çabamızla menfezin girişinde çalışma yaptık, moloz dökülmüştü kaldırdık. Hülya bu işleri yapmak zorunda değildir. Kızın bu işte günahı yok. Ne demek Hülya’dır yapsın, Ayvalık’ın her tarafı tıkandı Hülya mı yapsın ? Biz görevi olanları göreve davet ediyoruz. Beceremiyorlarsa çeksin gitsinler" dedi.





Hürriyet Magazin