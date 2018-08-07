Ankara'da eğitimcilere cadı avı sürüyor 37 gözaltı kararı

Operasyonun okul sahibi İdris Y.’nin ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla başlatıldığı ileri sürüldü. Servis edilen haberlerde İdris, Y’nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan timin başında olduğu ileri sürülen eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile 5 yıl önce Afyon’da bir otelde 18 Ağustos 2012’de konaklaması operasyon gerekçesi olarak sunuldu.











Ankara’nın Yenimahalle, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Mamak ve Çankaya ilçelerinde 12 farklı adreste 17 binada ve 13 farklı şirket bünyesinde faaliyet yürüten Özel Akıllı Okullarının yönetici ve bazı öğretmenlerininde irtibatlarının tespit edildiği ileri sürüldü.





Ankara Başsavcılığı’nın talebiyle Sulh Ceza Mahkemesince şirketlerin ve bağlı Özel Akıllı Okulların devir ve temlikinin yasaklanması, hak tesisini önlemek amacıyla tasarruf yetkisinin kısıtlanması amacıyla karar alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğünde devam ediyor.





Okulun web sitesinde AB projelerine en çok katılan okul olduğu yine devlet destekli 3 bin öğrenci kapasiteli Teknik ve Teknokent liseleri ile mesleki eğitim alanında önderlik yaptığı bilgileri yer alıyor.