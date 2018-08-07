Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da eğitimcilere cadı avı sürüyor 37 gözaltı kararı /07 Ağustos 2018 14:09

Ankara'da eğitimcilere cadı avı sürüyor 37 gözaltı kararı

15 Temmuz gerekçesiyle eğitimcilere yönelik yapılan cadı avı sürüyor. Sabah erken saatlerde Başkent Ankara’da Özel Akıllı Okulları’na yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara’nın birçok ilçesinde faaliyet yürüten Özel Akıllı Okullarına yönelik soruşturmada okul yöneticisi ve öğretmenlerden oluşan 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Operasyonun okul sahibi İdris Y.’nin ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla başlatıldığı ileri sürüldü. Servis edilen haberlerde İdris, Y’nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan timin başında olduğu ileri sürülen eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile 5 yıl önce  Afyon’da bir otelde 18 Ağustos 2012’de konaklaması operasyon gerekçesi olarak sunuldu.


 
Ankara’nın Yenimahalle, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Mamak ve Çankaya ilçelerinde 12 farklı adreste 17 binada ve 13 farklı şirket bünyesinde faaliyet yürüten Özel Akıllı Okullarının yönetici ve bazı öğretmenlerininde irtibatlarının tespit edildiği ileri sürüldü.

Ankara Başsavcılığı’nın talebiyle Sulh Ceza Mahkemesince şirketlerin ve bağlı Özel Akıllı Okulların devir ve temlikinin yasaklanması, hak tesisini önlemek amacıyla tasarruf yetkisinin kısıtlanması amacıyla karar alındığı öğrenildi.  Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğünde devam ediyor.

Okulun web sitesinde AB projelerine en çok katılan okul olduğu yine devlet destekli 3 bin öğrenci kapasiteli Teknik ve Teknokent liseleri ile mesleki eğitim alanında önderlik yaptığı bilgileri yer alıyor.
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