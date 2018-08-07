Ali Ağaoğlu iflas mı ediyor ?

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu , konkordato ilan edeceklerine ilişkin söylentilere, "Böyle bir şey yok" cevabını verdi





Ağaoğlu, "Toplam borcumuz bilançomuzun yüzde 10'u bile değil" dedi. Ağaoğlu, özellikle sosyal medyada gündeme gelen 'Ağaoğlu batıyor' haberlerini ciddiye almadığını belirterek, "Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak sermaye açısından Türkiye'nin en güçlü ve köklü kurumlarının başında geliyoruz" diye konuştu.





'ÜZERİMİZE OYNANAN OYUNLARA İNAT YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ'

"Yandık, bittik demenin zamanı değil" diyen Ağaoğlu, "İş adamı olarak çarkları döndüreceğiz. Dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Artık her şeyi devletten beklemek mümkün değil. Üzerimize düşeni yapmalıyız" ifadelerini kullandı.



