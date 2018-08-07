Samanyolu Haber /Gündem / Frankfurt Havalimanı'nda tahliye alarmı /07 Ağustos 2018 14:14

Frankfurt Havalimanı'nda tahliye alarmı

Alman polisi Frankfurt havalimanında bir numaralı terminalin bir bölümünün boşaltıldığını açıkladı.

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Bild gazetesinde polis sözcüsüne dayandırılan haberde, yetkisi olmayan bir kişinin güvenlik izni gereken bir bölüme girdiğini ve bulunamadığını bildirildi.
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