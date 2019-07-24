Ankara'da Belarus müsteşarına saldırı

Ankara’da Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev çocuğuyla yürürken komşusu tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Saldırgan ardından intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesinde Güzeltepe Mahallesi Belarus Büyükelçiliği önünde Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev 13 yaşındaki çocuğuyla yürürken aralarında husumet bulunan komşusunun silahlı saldırısına maruz kaldı.
Poganshev ağır yaralanırken, saldırgan ise intihar etti.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Poganshev’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.