Samanyolu Haber /Spor / Abdurrahim Albayrak'tan Diagne ve Falcao açıklaması /24 Temmuz 2019 22:15

Abdurrahim Albayrak'tan Diagne ve Falcao açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mbdaye Diagne ve Radamel Falcao ile ilgili açıklama yaptı. Diagne için 8 teklif olduğunu açıklayan Albayrak, Falcao ile de temas kurduklarını açıkladı.

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mbdaye Diagne ve Radamel Falcao ile ilgili açıklama yaptı. Diagne için 8 teklif olduğunu açıklayan Albayrak, Falcao ile de temas kurduklarını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin gönderilmesi ve Radamel Falcao'nun transfer edilmesi için sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanla bekleyişe geçerken, yönetimden açıklama geldi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, A Spor'a yaptığı açıklamada Mbaye Diagne ve Radamal Falcao ile ilgili net ifadeler kullandı.

"Mbaye Diagne için 8 teklif var"

Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne'nin ayrılacağını sinyalini verirken "Tek hedefimiz Diagne'yi satmak. Avrupa'dan da teklifler var. Masamızda şu anda Diagne için 8 teklif bulunuyor." dedi.

"Radamel Falcao ile temasımız var"

Monaco ile bir yıllık sözleşmesi olan Radamel Falcao ile ilgili de konuşan Abdurrahim Albayrak, "Radamel Falcao ile temasımız var." açıklamasını yaparken, henüz bitmiş bir şeyin olmadığını söyledi.

Radamel Falcao ile ilgili bugüne kadar açıklama yapmayan Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak aracılığıyla Kolombiyalı golcü hakkında ilk kez konuşmuş oldu.
 
"Galatasaray ihtimali %50"

Falcao transferinde menajeri Jorge Mendes ile birlikte çalışan menajer Ahmet Bulut, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali %50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Bulut ayrıca Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını, ancak finansal olarak da anlaşmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Yıllık 6 milyon Euro istiyor

Monaco'da vergiden muaf olarak 8.5 milyon euroya yakın maaş kazanan ve 1 yıllık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfor, yıllık 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme talep ediyor.

Radamel Falcao'nun peşinde Portekiz'den eski takımı Porto ile birlikte La Liga'dan Real Madrid ve Espanyol'un da olduğu konuşuluyor.
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