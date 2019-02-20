Samanyolu Haber /Gündem / Ulusoy Seyahat’in marka hakkı alan şirket de iflas etti /20 Şubat 2019 19:22

Ulusoy Seyahat’in marka hakkı alan şirket de iflas etti

Daha önce iflas eden, Ulusoy Seyahat’in marka haklarını satın alan ve üç ay önce mahkemeden üç aylık geçici konkordato süreci alan Ulusoy Ulaşım da iflas etti.

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2018’de konkordato talepleriyle gündeme gelen şirketler, mahkemelerin verdiği 3 aylık geçici mühletlerin sona ermesinin ardından, bir biri ardına iflas etmeye başladı. Daha önce konkordato talebinde bulunan ve 3 aylık geçici mühlet kararı verilen Ulusoy Ulaşım Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin de iflasına karar verildi.


Daha önce iflas eden, Ulusoy Seyahat’in marka haklarını satın alan ve üç ay önce mahkemeden üç aylık geçici konkordato süreci alan Ulusoy Ulaşım da iflas etti.

Böylelikle, Pamukkale Turizm ile birlikte ulaşım sektörünün en büyüklerinden olan Ulusoy Turizm de iflas etmiş oldu.

Sözcü’den Sevgim Begüm Yavuz’un haberine göre, Ulusoy’un avukatı yaz sezonunun görülmesi için kesin mühlet talep ederken mahkeme Ulusoy’un kesin mühlet talebini reddetti.

AVUKATIN İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ
Ulusoy Ulaşım’ın avukatı Abidin Oğul, komiser heyeti raporunda konkordato yönünden rakamın doğru tespit edilemediğini belirterek, “Borca bataklık hesaplaması doğru değildir. Ayrıca markaların değerine ilişkin değerleme yapılmamıştır. Şirket iflas ettiği takdirde dosyada rehin alacaklıları dışında diğer alacaklılar mağdur olacaktır. Otobüs firmaları mevsime göre karlılık durumu değişen firmalardır. Özellikle kış aylarında genellikle zarar ederler. Kesin mehil verilmesini talep ediyoruz. Şirketin faaliyeti devam etmektedir.” dedi.

Mahkeme, Ulusoy Ulaşım’ın kesin mühlet talebini reddederek, şirketin 20 Şubat 2018 itibarıyla iflasına karar verdi.

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