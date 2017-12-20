Flaş! Türkiye'den ABD'ye vize cevabı

ABD'nin Türkiye'ye vize kısıtlamasını devam ettirme kararına ilişkin AKP'den açıklama geldi.







Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bu meseleyi bütün olarak iyileştirmek lazım artık. Karşılıklı adımlar atıldı. Bu noktada vatandaşların işlerini, karşılıklı iki ülke arasında gelip, giden insanların işlerini kolaylaştırmak lazım. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tutumu neticesinde Amerika vatandaşlarının işini de zorlaştırıyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak vizeler konusunda belli limitler koyuyoruz. Dolayısıyla bir an önce bu anlamsız tutumdan vazgeçilmeli" dedi.