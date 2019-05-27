Bakanlığın misafirhanesinde skandal: Kanser hastası memura 'vekil kalıyor' diyerek oda vermediler

Kanser tedavisi gören bir orman muhafızına konaklaması için yer verilmeyen Orman Genel Müdürlüğü konukevindeki odaların, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla milletvekillerine tahsis edildiği anlaşıldı. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “Bu kurum birilerinin çıkarı uğruna peşkeş çekilemez. Dağda bayırda kaçakçılıkla mücadele ederek hayatını kaybeden, yangında yanarak ölen meslektaşımızın burada hakkı var, onların kemikleri sızlıyor. Talan ettiğiniz, peşkeş çektiğiniz yeter artık” dedi.





Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin özel villasında bakanlık personelini çalıştırdığı iddiaları geçen günlerde kamuoyunun gündemine otururken, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait konukevinde de milletvekillerinin sürekli olarak konakladığı ortaya çıktı. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş’un verdiği bilgilere göre; kanser hastası bir orman muhafaza memuru, Ankara’da kanser tedavisi göreceğini ve bu süreçte misafirhaneye ihtiyacının olduğunu ve ekonomik durumlarının iyi olmadığını kendisine iletti. Orman memurlarına hizmet etmek için kurulan Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 26 odalı Ömer Özen Eğitim Merkezi’ni (misafirhane) arayan Durmuş, yetkililerden “yer olmadığı” yanıtını aldı. Durmuş, ardından misafirhanede “kimin kalacağı” sorusu ile karşılaştı. Durmuş, bir muhafaza memurunun tedavi için geleceğini ve 1 hafta konaklaması gerektiğini söylemesi üzerine, yetkiliden “Zaten burada muhafaza memurlarına yer verilmiyor” yanıtını aldı. Yetkili; misafirhanenin yüzde 60’ının milletvekilleri tarafından doldurulduğunu, bir yılı aşkın süredir orada kaldıklarını ve bakanın emri ile misafirhanenin milletvekillerine tahsis edildiğini söyledi. Durmuş, bazı milletvekillerinin çoğu zaman orada kalmadığını, fakat oda anahtarlarının vekillerde olduğunu belirtti.





İddiayı kanıtlayan vekil

Misafirhanenin önünde sosyal medyadan canlı yayın aracılığıyla açıklama yapan Durmuş, şunları kaydetti: “Bu kurumu cansiperane sırtlanan muhafaza memurları, hele ki kanser tedavisi gören bir meslektaşımız burada kalamayacaksa kimler kalacak? Sayın bakan, haddini bil! Bu kurum, milletvekillerine peşkeş çekilemez. O memurlar olduğu için bu kurum vardır.

Milletvekillerinin ekonomik durumu oldukça iyi, bir otelde kendilerine özel oda tahsis ettirebilirler. Bu kurumu, buna müsaade eden yöneticileri, sayın bakanı kınıyorum! Kuruma emek veren insanların buralarda hakkı vardır. Milletvekilleri, derhal burayı boşaltın. Aksi halde bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. Bu uyarıyı yapıyorum.”





Durmuş’un açıklama yaptığı esnada, misafirhanenin kapısının önüne bir milletvekili aracının geldiği ve aracın kapıda beklediği de görüldü. Buna tepki gösteren Durmuş, “Milletvekili gelsin, gerçek değilse iddiamızı çürütsün. Bu işgale son verin. Burada kanser hastası meslektaşımızın kalması en doğal hakkıdır. Sendika olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Sayın bakan gereğini yapsın. Bu kurum birilerinin çıkarı uğruna peşkeş çekilemez. Müsaade etmeyeceğiz. Ben 41 yıldır buraya hizmet veren bir emekçiyim. Dağda bayırda kaçakçılıkla mücadele ederek hayatını kaybeden, yangında yanarak ölen meslektaşımızın burada hakkı var, onların kemikleri sızlıyor. Talan ettiğiniz, peşkeş çektiğiniz yeter artık” dedi.

Durmuş’un, yaptığı açıklamanın hemen ardından Orman Genel Müdürlüğü tarafından arandığı, bakanın bu açıklamadan rahatsız olduğu ve Durmuş hakkında soruşturma açıldığı da öğrenildi.