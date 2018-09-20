Samanyolu Haber /Gündem / Ankapark ihalesinin kazananı belli oldu /20 Eylül 2018 16:03

Ankapark ihalesinin kazananı belli oldu

Ankapark ihalesi sonuçlandı

SHABER3.COM

Ankapark ihalesini, yıllık 26 milyon 400 bin lira üzerinden 29 yıllığına GBM Ticaret A.Ş. ile Çelik Ortak Girişim Grubu kazandı.
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