Samanyolu Haber /Gündem / Hindistan, İran petrolünü rupiyle alacak /20 Eylül 2018 16:05

Hindistan, İran petrolünü rupiyle alacak

ABD'nin 4 Kasım tarihinde yürürlüğe koyacağı İran yaptırımlarından muafiyet bekleyen Hindistan'ın İran'dan petrol alımını rupiyle yapmaya başlayacağı belirtildi.

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Hindistan, ABD yaptırımları nedeniyle İran petrollerini kendi para birimi olan rupiyle almaya başlayacak.

Hindistan'ın ABD yaptırımları nedeniyle İran'dan petrol alımını kısma ihtimali olduğu da belirtiliyor.

Hindistan'ın Economic Times gazetesi, yaptırımların yürürlüğe gireceği 4 Kasım tarihine kadar Hindistan merkezli petrol rafinelerinin İran petrolü çıkarmaya devam edeceğini, İran'dan petrol ithal eden şirketlerin ise alımı rupiyle yapmaya başlayacağını bildirirken, UCO ve IDBI gibi Hindistan bankalarının ABD finans sistemine tabi olduğu hatırlatıldı.

İran'la yapılan nükleer anlaşma olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan 8 Mayıs tarihinde ayrılan ABD, 4 Kasım'da İran'a ve ülkeden petrol ithalatı yapan ülkelere yaptırım uygulamaya başlayacak.

Hindistan da dahil olmak üzere çoğu ülke, ABD'nin İran yaptırımlarından muaf olmanın yollarını arıyor.
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