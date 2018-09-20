Samanyolu Haber /Gündem / Doğumuna 3 hafta kalmasına rağmen hukuksuz bir şekilde tahliye edilmiyor... /20 Eylül 2018 16:01

Doğumuna 3 hafta kalmasına rağmen hukuksuz bir şekilde tahliye edilmiyor...

15 Temmuz sonrası cezaevinde hamile kadınlara yönelik işkence ve kötü muamele işlemleri devam ediyor. Tarsus cezaevindeki hamile tutuklu Mualla Kübra Alver’in doğumuna 3 hafta kalmasına rağmen tahliye edilmiyor.

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Duruma tepki gösteren HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Tarsus cezaevindeki hamile tutuklu Mualla Kübra Alver’in doğumuna 3 hafta kalmış. 7 aydır yasa dışı bir şekilde tutan yetkililer sayesinde c.evinde doğuracak sanırım. 5275’e göre c. evinde olmaması gereken hamileyi ısrarla içeride tutanlar suç işlemektedir.” ifadesini kullandı.

YASALARA GÖRE YAPILANLAR HUKUKSUZLUK
15 Temmuz sonrası hukuksuz operasyonlar kapsamında doğum yapmış anneler tutuklanırken cezaevlerindeki hamile kadınlar da serbest bırakılmıyor. Yasalar ve AİHM içtihatları ise hakim ve savcıların keyfi kararlarının tersini söylüyor.



Mualla Kübra Alver

Herhangi bir sağlık sorunu olmasa bile 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 16/4 maddesine göre, “Hapis cezası, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş kadınlar hakkında geri bırakılır.” ifadesi kullanılıyor. Yine aynı Kanunun 16. maddesine göre, “yukarıdaki hüküm “tutuklular”hakkında da uygulanır.” deniyor.

Uzmanlar 5275 sayılı Kanun’un, 16/4 ve 116. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, hamile kadınların ve bebeği altı ayı geçmemiş olanların tutuklanması, iç hukuka göre mümkün olmadığını vurguluyor.

İç hukuktaki bağlayıcı kararlar kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) karar ve içtihatları da hamile kadın ve bebeği olan şüpheli ya da tutuklu anneleri koruma altına alıyor. AİHM kararları, ‘’Tutuklama sadece iç hukuka uygun olmakla kalmamalı, aynı zamanda keyfi de olmamalıdır. Kanunları kötü niyetli uygulama açık keyfiliktir.’’ diyor.
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