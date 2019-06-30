Samanyolu Haber /Gündem / Angela Merkel'den titremesiyle ilgili kaygılara cevap... /30 Haziran 2019 13:57

Angela Merkel'den titremesiyle ilgili kaygılara cevap...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kameralar önünde iki defa titrerken görülmesi üzerine sağlık durumuyla ilgili sorulara "İyiyim" diye cevap verdi.

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Japonya'daki G20 zirvesinde Alman DPA haber ajansına konuşan Merkel, 'sağlığıyla ilgili endişelerin hızla yok olacağına inandığını' söyledi.
Titremesinin sebebi ve doktora görünüp görülmediği sorulduğunda ise Merkel 'doktora bildirilmesi gereken özel bir durum olmadığını' ifade etti.

Merkel Perşembe günü Berlin'deki törende iki dakika boyunca titrerken görülmüştü.

Gelecek ay 65 yaşına basacak olan Merkel, titremesi durana kadar kollarını kavuşturup bekledi. Bu sırada da kendisine uzatılan bir bardak suyu reddetti.
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