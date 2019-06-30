Samanyolu Haber /Gündem / Zarar eden İSPARK'ın müdürü de istifa etti /30 Haziran 2019 13:45

Zarar eden İSPARK'ın müdürü de istifa etti

“Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı kabul etmiyorum” açıklamasıyla sosyal medyada konuşulan İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi olan Hüseyin Hacıoğlu istifasını verdi.

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“Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı kabul etmiyorum” açıklamasıyla sosyal medyada konuşulan İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi olan Hüseyin Hacıoğlu istifasını verdi.

23 Haziran'da 2. kez İBB Başkanı seçilen  Ekrem İmamoğlu  geçtiğimiz gün göreve başladı.

İmamoğlu'nun göreve başlamasının ardından dün Genel Sekreter Hayri Baraçlı ve ekibi istifalarını sundu.

İSPARK'IN MÜDÜRÜ DE GİTTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı en büyük şirketlerden biri olan İSPARK'tan da İstifa  haberi geldi.

İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi Hüseyin Hacıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasından sonra istifa ettiğini açıkladı.

"İMAMOĞLU'NU İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ
Hacıoğlu'nun ismi medyada daha önce "Ekrem İmamoğlu'nu  belediye  başkanı kabul etmiyorum." açıklamarıyla gündeme gelmişti.

4 MİLYON ARACIN OLDUĞU İSTANBUL'DA  ZARAR EDEN ŞİRKET
En son haberin haberine göre,Mege kent  İstanbul'da trafiğe kayıtlı 4 milyon 171 bin 654 araç var. Buna rağmen İSPARK'ın geçtiğimiz yılın bütçesinde zarar ettiği açıklanmıştı.

İSPARK İstanbul'da sadece kara taşıtlarına değil, deniz taşıtlarına da marinalarda park hizmeti veriyor.
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