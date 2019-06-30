Gazeteci Deniz Yücel, pazarlık sonucu tahliye edildiğini ifşa etti

“Silahlı terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanan Gazeteci Deniz Yücel hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM), “kişi hürriyeti ve güvenliği” ile “ifade ve basın özgürlüklerinin” ihlal edildiğine ve 25 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti. AYM’nin kararıyla tekrar gündeme gelen Gazeteci Yücel, sosyal medya hesabından nasıl tahliye olduğunu anlattı.





Bağımsız yargı göndermesinde bulunan Gazeteci Yücel, Türkiye Cumhuriyeti tarafından “Ülkeyi terk et, tahliye ederiz” teklifinde bulunulduğunu ve kendisininde bu teklifi kabul etmesiyle tahliye olduğunu vurguladı.





Gazeteci Deniz Yücel’in “Pazarlık” sonucu tahliye olmasını gazeteci İsmail Saymaz’ın bir tweetine verdiği cevapla ortaya çıktı. İsmail Saymaz, Deniz Yücel hakkında “Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci Deniz Yücel için ‘ajan provokatör’ ithamında bulunmuş ve ‘Ben bu makamda oldukça asla iade edilmeyecek’ demişti. Yücel, hem siyasi bir anlaşmayla iade edildi. Hem de Yücel’in haksız şekilde tutuklandığı Anayasa Mahkemesi kararıyla kanıtlandı.” paylaşımını yaptı.





Saymaz’ın paylaşımının altına yorum yazan Yücel ise, “Sevgili İsmail, ben iade edilmedim. TC hükümeti, bana Almanya aracılığıyla şu teklifi sundu: ‘Tahliye ederiz. Ama derhal ülkeyi terk edeceksin.’ Önce reddettim, talebim iade değil iddianameydi. Sonra (orası uzun hikaye) kabul ettim. Bunun üzerine tam bağımsız yargı tahliye etti.” ifadesini kullandı.





Alman ve Türk vatandaşı olan Deniz Yücel, 2017’de tutuklanmış, Yücelin tutuklanması Türkiye ile Almanya arasında diplomatik sorun haline gelmişti.







