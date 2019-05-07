Samanyolu Haber /Gündem / 'Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım' /07 Mayıs 2019 13:00

'Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım'

Portföy yöneticisinden YSK kararına karşı ilginç tepki

Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

Marmara Capital Portföy Yönetimi Genel Müdürü Haydar Acun, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından piyasalarda yaşanan sallantıyla ilgili ironik bir açıklama yaptı.

Bloomberg HT’de Açıl Sezen’in sunduğu Yatırım Kulübü programına konuk olan Acun’a YSK kararı sonrası piyasada yaşanan sarsıntılarla ilgili olarak “Normalleşme nasıl olur? Bu bir ilk gün tepkisi mi? Yoksa bizle devam edecek bir tepki midir?” sorusu yöneltildi.

Acun da soruya şu yanıtı verdi:

"Türkiye’nin risk primini düşürecek, Türk Lirası’na güven, piyasaya istikrar sağlanacak bir şey yapılabilir aslında. Yapılacak şey de çok basit. Anayasanın 1. Maddesine 'Bundan sonra AKP dışında hiçbir parti seçim kazanamaz, yüzde 80’in altında oy aldığı her seçim yenilenir' yazalım..."
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Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

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