Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın anonsçusundan şarkıcı Özoğuz'a: Şaka mısın oğlum sen, edepsiz, yalama... /07 Mayıs 2019 13:00

Erdoğan'ın anonsçusundan şarkıcı Özoğuz'a: Şaka mısın oğlum sen, edepsiz, yalama...

Erdoğan'ın miting anonsçusu iken Cumhurbaşkanlığı Müşaviri ve Cumhurbaşkanlığı Kongre Kültür Merkezi Müdürü yapılan Orhan Karakurt, şarkıcı Gökhan Özoğuz’a “edepsiz” dedi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı seçimi iptal etti. İmamoğlu’nun dün yaptığı “Artık herkes konuşacak, sanatçılar da konuşacak” açıklamasının ardından birçok sanatçıdan destek mesajı geldi.

Bu mesajlardan birisini de Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz paylaştı. Özoğuz, Twitter'da İmamoğlu'nu etiketleyerek şunları yazdı:

"10 Kasım 1938 den bu yana İlk defa bir siyasi duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk’ten sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile bugünün Atatürk'üdür kendisi!"

Daha önce mitinglerde Erdoğan'ın anonsçusu olan, daha sonra Kültür merkezi müdürü ve müşavir yapılan Orhan Karakurt da Özoğuz'a şu ifadeleri kullandı:

"Şaka mısın oğlum sen. Bir konser kaparım diye yaptığın yalamalığı anlarız da. Atatürk'ü bu kadar fütursuz kullanma edepsizliğini anlayamıyoruz. Bırakın artık bu ülkenin değerlerini üç kuruş menfaatiniz için kullanmayı Biraz edepli olun yeter artık."

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