[FLAŞ] Boykot yok, CHP seçime katılacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) dün İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptal etmesinin akabinde bugün toplandı. Toplantıda boykot yerine seçime gitme kararı alındı.





Toplantı öncesi açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz." dedi.





CHP Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri, saat 10:00'da Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.







EKREM İMAMOĞLU DA ANKARA'YA GELDİ





Parti genel merkezinde düzenlenen toplantıya mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri katıldı.





Toplantı çıkışı gazetecilere kısa bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "İstanbulumuza şunu söyleyelim. Hep beraber çok güzel işler başaracağız. Süreçle ilgili Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu grup toplantısında açıklamada bulunacak." dedi.





23 HAZİRAN'DA YAPILACAK SEÇİM BOYKOT EDİLMEYECEK





Toplantıda boykot kararının gündeme geldiği belirtiliyor. PM'de boykot yerine seçime gitme kararı alındı.





Kılıçdaroğlu, YSK'nin kararının ardından dün akşam saatlerinde de Merkez Yönetim Kurulunu toplamıştı.