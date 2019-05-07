Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Boykot yok, CHP seçime katılacak /07 Mayıs 2019 13:00

[FLAŞ] Boykot yok, CHP seçime katılacak

CHP Parti Meclisi, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimini yenileme kararına karşı atılacak adımları kararlaştırmak üzere bugün olağanüstü toplandı. Toplantıda boykot yerine seçime gitme kararı alındı.

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) dün İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptal etmesinin akabinde bugün toplandı. Toplantıda boykot yerine seçime gitme kararı alındı.

Toplantı öncesi açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz." dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri, saat 10:00'da Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

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Parti genel merkezinde düzenlenen toplantıya mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri katıldı.

Toplantı çıkışı gazetecilere kısa bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "İstanbulumuza şunu söyleyelim. Hep beraber çok güzel işler başaracağız. Süreçle ilgili Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu grup toplantısında açıklamada bulunacak." dedi. 

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Toplantıda boykot kararının gündeme geldiği belirtiliyor. PM'de boykot yerine seçime gitme kararı alındı.

Kılıçdaroğlu, YSK'nin kararının ardından dün akşam saatlerinde de Merkez Yönetim Kurulunu toplamıştı.
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