Anayasa Mahkemesi'ne akrostişli suçlama

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurduğu medya havuzunun gönüllü üyesi" diye nitelenen Türkiye gazetesi bugünkü manşetinde Anayasa Mahkemesi’ni (AYM) hedef aldı.





Anayasa Mahkemesi'nin kısaltmasında kullanılan AYM harflerini iri ve renkli puntolarla “Ajanlığa Yüksek Müsaade” şekline dönüştüren gazete AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı yerden yere vurdu.





AYM BAŞKANI ARSLAN'IN O SÖZLERİNDEN RAHATSIZ





AYM’nin Deniz Yücel’e, basın ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle tazminat verilmesine tepki gösteren Türkiye gazetesi, AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın 2013 yılı mayıs-haziran aylarında patlak veren Gezi Parkı protestoları hakkında emsal niteliğindeki sözlerini hedef aldı.





Türkiye gazetesinin "akrostişli" manşeti.





ARSLAN: GEZİ OLAYLARINA KATILMAK SUÇ DEĞİLDİR





Arslan, Gezi davasından yargılanan Osman Kavala kararına düştüğü muhalefet şerhinde, “Gezi olaylarına katılmış ve bu olayları desteklemiş olmasının tek başına bir suç işlediğinin belirtisi olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Zira barışçıl olmak kaydıyla herkes toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebilir, düzenlenenlere katılabilir ve bunların yaygınlaşmasını isteyebilir.” tespitinde bulunmuştu.



