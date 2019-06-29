O da döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!





YOUTUBE KANALINDA İMAMOĞLU'NA METHİYELER DİZDİ





Kendisine ait Youtube kanalında bir video yayınlayan Ertem Şener, İmamoğlu için “Adam mı? Adam. Dürüst mü? Dürüst. Herkese sarıldı mı? Sarıldı. Vaatler verdi mi? Verdi. Bundan sonrası onun işi. Koltuk onun. Hem de iki kere hak etti.” ifadelerini kullandı.





AKP'ye verdiği destekle bilinen sunucu Ertem Şener de Ekrem İmamoğlu videosu yayınladı.

Şener, "Bravo Ekrem başkan, sonuna kadar tebrik ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun inşallah. Bu ülkenin insanları seni çok seviyor. Sevmeyenler de saygı duymak zorunda.” dedi.



Eski Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek’e ait Beyaz TV’de spor müdürü olarak görev yapan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Ertem Şener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu methiyeler dizdi.