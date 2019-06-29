Samanyolu Haber /Gündem / O da döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun! /29 Haziran 2019 18:10

O da döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ekrem İmamoğlu'nu methiyeler dizen AKP'li isimler kervanına Melih Gökçek'e ait Beyaz TV'nin spor müdürü Ertem Şener de dahil oldu. Şener, "Bravo Ekrem başkan, sonuna kadar tebrik ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun inşallah. Bu ülkenin insanları seni çok seviyor. Sevmeyenler de saygı duymak zorunda.” dedi.

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Eski Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek’e ait Beyaz TV’de spor müdürü olarak görev yapan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Ertem Şener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu methiyeler dizdi. 

YOUTUBE KANALINDA İMAMOĞLU'NA METHİYELER DİZDİ

Kendisine ait Youtube kanalında bir video yayınlayan Ertem Şener, İmamoğlu için “Adam mı? Adam. Dürüst mü? Dürüst. Herkese sarıldı mı? Sarıldı. Vaatler verdi mi? Verdi. Bundan sonrası onun işi. Koltuk onun. Hem de iki kere hak etti.” ifadelerini kullandı. 

AKP'ye verdiği destekle bilinen sunucu Ertem Şener de Ekrem İmamoğlu videosu yayınladı.
 
Şener, "Bravo Ekrem başkan, sonuna kadar tebrik ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun inşallah. Bu ülkenin insanları seni çok seviyor. Sevmeyenler de saygı duymak zorunda.” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O da döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun! Sonraki Haber >>

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:17:11