Samanyolu Haber /Gündem / Bir Mehmet Barlas klasiği /29 Haziran 2019 16:54

Bir Mehmet Barlas klasiği

"Güç kimde ise onun yanında saf tutan gazeteci" olarak nam salan Mehmet Barlas şimdiden Abdullah Gül ve Ali Babacan'a yakınlaşmaya başladı. Medya havuzunun amiral gemisi Sabah'ın yazarı Barlas'a göre Gül ve Babacan başarılı olmak istiyorsa dünyanın nereye gittiğini dikkatle takip etmeliymiş.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin kurduğu medya havuzunun amiral gemisi Sabah gazetesinde ilginç bir makale yayımlandı. 

AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destek ve her dönemde baş köşeyi kapması ile bilinen Sabah yazarı Mehmet Barlas bu defa yeni parti kurmak için harekete geçen Abdullah Gül ve Ali Babacan'a akıl vermeye kalktı.

YENİ PARTİ KURMAYI DÜŞÜNENLERE AKIL VERDİ

“Yeni parti kurmayı düşünenler dünyadaki gelişmeleri dikkatle izlemelidir” başlıklı makalede Barlas'ın AKP'ye alternatif parti kurmaya hazırlanan isimlere karşı munis tavrı dikkatten kaçmadı. Barlas'ın bu tavrı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "yeni partiye selam" şeklinde tevil ediliyor.  

ABDULLAH GÜL VE ALİ BABACAN'IN KONUMUNU MERAK EDİYOR

Barlas, “İstanbul Belediye Başkanı seçimi ertesinde hemen her kesimden gözlemcinin paylaştığı ortak görüş, iç siyasette bir yeniden yapılanma sürecinin yaşanacağını işaret ediyor. Bu yeniden yapılanma sürecinde AKP'de yer alacak oluşumlar kadar, Ali Babacan ile birlikte yeni bir partiyi kimlerin kuracağı ve bu oluşumda Abdullah Gül'ün konumunun ne olacağı da merak ediliyor.” ifadelerini kullandı. 

Barlas, şöyle devam etti: “Çeşitli merkezleri temsil eden isimler geleceğe dönük tutumlarını belirlemeye çalışırken, iç siyasete takılı kalmaktan kaçınmalıdırlar. Sonuçta global siyasetteki gelişmeler şu ya da bu şekilde iç siyasete mutlaka yansıyor."  

BARLAS'A GÖRE SERBEST PAZAR EKONOMİSİ ANTİKA!

Yakın bir geçmişte liberal demokrasi ve serbest pazar ekonomisinin global siyasetin yükselen değerleri olduğunu belirten Barlas, "Oysa bugün bunlar antika konumunda. Özellikle (ABD Başkanı) Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşları korumacılığı yükselen değer kılmadı mı?” sorusunu yöneltti.
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