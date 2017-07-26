Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi'de değişiklik yok /26 Temmuz 2017 10:55

Anayasa Mahkemesi'de değişiklik yok

Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hale (OHAL) ilişkin kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ile mağdur olunduğu iddiasıyla yapılan üç ayrı başvuruyu ‘kabul edilemez’ buldu.

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KHK ile ihraç edilen öğretmen, yurt dışında burslu okurken ilişiği kesilen öğrenci ve çalıştığı dershanenin kapatılması nedeniyle işsiz kaldığını belirten kişi, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, başvuruların kabul edilemez olduğuna hükmetti.

Anayasa Mahkemesi’nin, KHK’lara ilişkin diğer başvurulara da yol gösterecek kararlarında, OHAL Komisyonu’nun kurulmasıyla bireysel başvurunun bu konuda ikincil hukuk yolu haline geldiği belirtildi.

Kararlarda, sonradan da oluşturulsa birincil yol eğer etkiliyse bu yolun kullanılması gerektiğine vurgu yapıldı ve bu kapsamda bireysel başvurunun ikincil bir hukuk yolu olduğu belirtilerek, OHAL Komisyonu’na başvuru yapılması gerektiği belirtildi.

 
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