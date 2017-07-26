Kritik karar öncesi Dolar yükselişte...

Fed Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün saat 21.00'de açıklanacak faiz kararı piyasaların odak noktasında bulunuyor. Analistler, Fed'in temmuz toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini öngörürken, karar metnindeki ifadelerle piyasaları aralıkta yapılabilecek bir faiz artışına hazırlayabileceğini belirtiyor. Fed'in halen yüzde 1,00-1,25 olan politika faizini eylül ve kasım aylarında 25 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 10 seviyelerindeyken, aralıkta 25 baz puan artış bekleyenlerin oranı yüzde 41 seviyesinde bulunuyor.
Bugün, beklentiler doğrultusunda faiz artırılmaması durumunda karar metninde kullanılacak ifadelerin, beklentiler ve yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, enflasyon, risk dengesi ve bilançonun normalleşmesine yönelik ifadelerin takip edileceğini dile getirdi.
Analistler, önceki toplantının karar metninde yer alan 'bilançonun normalleşmesine bu yıl içinde başlanması öngörülüyor' cümlesindeki 'bu yıl' ibaresinin 'yakında' ile değiştirilebileceğini tahmin ediyor.
DOLAR/TL YÜKSELİŞTE
Dolar/TL 3.5720, Euro da 4.1580 liradan güne başladı.
Dolar/TL kuru, saat 09:30 itibarıyla 3.5696, Euro da 4.1493 seviyesinde seyrediyor.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5610 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 4,1660 lira olmuştu.