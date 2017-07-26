Kritik karar öncesi Dolar yükselişte...

Fed Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün saat 21.00'de açıklanacak faiz kararı piyasaların odak noktasında bulunuyor. Analistler, Fed'in temmuz toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini öngörürken, karar metnindeki ifadelerle piyasaları aralıkta yapılabilecek bir faiz artışına hazırlayabileceğini belirtiyor. Fed'in halen yüzde 1,00-1,25 olan politika faizini eylül ve kasım aylarında 25 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 10 seviyelerindeyken, aralıkta 25 baz puan artış bekleyenlerin oranı yüzde 41 seviyesinde bulunuyor.





Bugün, beklentiler doğrultusunda faiz artırılmaması durumunda karar metninde kullanılacak ifadelerin, beklentiler ve yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, enflasyon, risk dengesi ve bilançonun normalleşmesine yönelik ifadelerin takip edileceğini dile getirdi.