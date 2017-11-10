AKP''yi zora sokacak bir dava daha geliyor .Gülen'i kaçırma planı deşifre oldu...

Trump’ın yakın çevresinde yer alan ve eski danışmanlarından olan Michael Flynn ve oğlu Michael Flynn Jr. hakkında açılan soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Adı Rusya’nın ABD seçimlerine usulsüzlük kattığı ve buna yardımcı olduğu iddialarıyla gündeme gelen Flynn’in, AKP'lilerle Fethullah Gülen'i kaçırma planı hazırladığı iddiası ortaya atıldı.







Wall Street Journal’da yer alan haberde, Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Flynn ve oğlunun Ankara’nın ısrarla talep ettiği Fethullah Gülen’i iade etme planları yaptığı ortaya çıktı

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Gazetenin Shane Harris ve Aruna Viswanatha imzalı haberinde Flynn, Gülen’i kaçırarak özel bir jetle Türkiye’ye getirmeyi planladığı öne sürülüyor. FBI yetkililerinin en az 4 kişiye bunu doğrulattığı Wall Street Journal’ın haberinde yer alırken Flynn’in 15 milyon dolar istediği belirtildi.





AKP İle yapılan görüşmelerde Gülen’in doğrudan İmralı’ya gönderilmesi planlandı.





Mueller, Wall Street Journal’ın haberine yorum yapmazken ve Flynn’in avukatları da konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.