Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'ya giden 14 Türk havalimanında neden tutuluyor? /10 Aralık 2016 15:27

Almanya'ya giden 14 Türk havalimanında neden tutuluyor?

Türkiye'den Almanya'ya gelen 14 kişilik sporcu kafilesinin Alman polisi tarafından sorgulandığı ve grupta bulunan bir kişinin gözaltına alındığı haberi geçtiğimiz hafta yaşanan diplomatik krizi hatırlanttı. Haberin duyulması ile her iki ülke Dışişleri Bakanlıkları açıklama yaptı

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Dün gece Türkiye'den Almanya  Düsseldorf'a giden ve gözaltına alınan 14 kişilik sporcu kafilesiyle ilgili gerçek ortaya çıktı. 14 kişiden 11'i iltica başvurusunda bulundu. Bir kişi hakim önüne çıkarılacak, 2 kişiyse Türkiye'ye dönmek istiyor.

Karate turnuvasına katılacaklarını söyleyerek Türkiye'den Almanya'nın Düsseldorf'a giden 14 kişi pasaport kontrolünde hangi otelde kalacakları, spor müsabakasının nerede olduğu konusunda çelişkili bilgiler verdi.  Bundan şüphelenen Alman polisi yaptığı araştırmada gruptaki kişilerin otel rezarvasyonu bulunmadığını belirledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu hususi pasaportlu 14 kişi gözaltına alındı. Yolcuların polis tarafından tercüman aracılığıyla ifadeleri alındı.  Gruptaki kişilerden 34 yaşındaki T.Ö'nün, para karşılığı Almanya'ya yasa dışı bir şekilde insan sokmaya çalışmaktan gözaltına alındığı ve hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi. 


ALMANYA POLİSİ: İLTİCA TALEP ETTİLER

Federal polis merkezinin verdigi bilgiye göre, kafilede bulunan 14 kişiden 11'i Almanya'ya iltica basvurusu yaptı. 2 kişininse Türkiye'ye geri dönmek istediği belirtildi.  Hepsi Türk vatandaşı olan ve iltica başvurusunda bulunanlar hakkında bundan sonraki süreçte Federal Sığınamacı Dairesi (BAMF) karar verecek. Gruptakiler ilk etapta Düsseldorf'ta tutuluyor. Polis, bu kişilerin kimlikleri ve siyasi görüşleri hakkında bilgi vermedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: OLAYIN GERGİNLİKLE İLGİSİ YOK


Dışişleri Bakanlığı, spor turnuvası için Almanya'ya gittiği iddia edilen 14 Türk'ün, Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'nda bekletildiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada ''Olayın insan kaçakçılığı olduğu anlaşılıyor. Almanya ile son günlerde yaşanan sorunlarla ilgisi yok'' denildi. Diplomatik kaynaklar da bekletilen gruptaki kişilerden T.Ö.'nün, Almanya'ya yasa dışı bir şekilde insan sokmaya çalışmaktan gözaltına alındığını ve hakim karşısına çıkarılacağını aktardı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu "hususi pasaport" sahibi yolcuların, polis tarafından tercüman aracılığıyla ifadelerinin alındığı belirtildi.  

KARATE FEDERASYONU: BİZİMLE İLGİLERİ YOK

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan da  bir karate turnuvası için Almanya'ya geldiklerini söyleyen ve Alman polisi tarafından saatlerce bekletilen heyetten haberleri olmadığını , böyle bir görevlendirmeleri bulunmadığını ve şu an Bosna'da bir turnuvada olduklarını söyledi. 
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