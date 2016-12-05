Samanyolu Haber /Gündem / [ANALİZ] 'Zincirsiz Django' filminden bugüne... /05 Aralık 2016 15:48

[ANALİZ] 'Zincirsiz Django' filminden bugüne...

Haksız yere hapiste tutulan 40 bin masum insan... Masum olduğu bilindiği halde hakkında arama/yakalama kararı çıkarılan binlerce gönül insanı... İşinden, aşından edilen yüzbinlerce insan... ve ailesiyle birlikte hesap edildiğinde mağdur edilen 1 milyondan fazla insanın maruz bırakıldığı zulüm... Yaşanan zulüm, öylesine büyük ki... Filmlere konu olan ve herkesin şaşkınlıkla izlediği sahneler, bugün AKP iktidarının yaşattıklarının yanında adeta bir hiç!... İşte filmler üzerinden bugün yaşanan zulüm hakkında bir analiz...

Ürkek kalabalığın vicdanını temsilen Emile Zola'nın sözleri...

ZİNCİRSİZ! 

Bir filmi izlerken, günümüzdeki olaylarla örtüştürmeye çalışır, senaryonun içine gizlenmiş gerçekleri ararım. Bu duygularla izlediğim filmlerden biri de “Zincirsiz Django”. 

2012 yapımı Quentin Tarantino imzalı bir film. 1858'de geçiyor. Django (Jamie Foxx) eşinden koparılmış zenci bir köle. Beyaz bir ödül avcısı, ona özgürlüğünü verip, zincirlerinden kurtarıp bir de üstüne, kayıp karısını kurtarmayı vaad edince macera başlıyor. 

Kölelik zincirlerinden kurtulan Django, karısının Candie adlı bir çiftliğe satıldığını öğrenir. Çiftlik sahibi Calvin (Leonardo DiCaprio) ile tanışıp, karmaşık bir planla karısını kurtarmak ister. İşte filmin tam da bu sahnesinde, çiftliğin kahyası Stephen (Samuel L. Jackson) sahneye çıkıyor. 

Samuel, muktedir sahibi Calvin'in görkemli çiftlik evinde yaşıyor. Ona büyük bir sadakatle bağlı. Diğer köleler gibi ayaklarından değil belki ama beyninden sahibine zincirli. Django'nun planını fark ediyor ve hemen patronuna gammazlıyor, karı-kocanın kavuşmalarını engelliyor!


Samuel'i biraz tanıtalım. O çiftliğin en ayrıcalıklı(!) kölesi. 

Calvin kölelerini nasıl hizaya sokacağını, daha acımasız nasıl cezalandıracağını ondan öğreniyor. Bir zenci olmasına rağmen Samuel, iktidar nimetlerini kaybetmemek için diğer köleleri acımasızca dövmekten, hatta öldürmekten bir an olsun bile çekinmiyor. 

Samuel'in kafasındaki zincirler o kadar kalın ve güçlü ki, sahibine yaranmak için kardeşlerine isimleriyle değil, o dönemdeki ırkçı çiftlik sahipleri gibi “Nigger (nigga)” diye sesleniyor. (Bugün bile çok ağır bir hakaret)


Şimdiden tiksinmeye başladığınız Samuel size tanıdık mı geldi? 

Çok normal, çünkü camia olarak bugün sırtını iktidara yaslamış binlerce Samuel tarafından kuşatılmış durumdayız. 

Her iktidar sahibi, düşman gördüğü insanlara yok etmek için, kendi içlerinden bir kaçını seçip maşa olarak kullanır. Onlar da kullanıldıklarını bile bile, sırf elde ettikleri 3 kuruşluk menfaati kaybetmemek için, düne kadar kardeşim dediği insanlara acımasızca zulmederler. 

Bugün insanlık dışı eziyetler, işkenceler görüyoruz. 

"Durun! Yapmayın! Bu kadar da insafsızlık olmaz!" demesini beklediğimiz kardeşlerimizin(!) hepsi birer Stephen olmuş, vahşi hayvanlar gibi üzerimize saldırıyor. Bizi parçalamaya, yok etmeye çalışıyor. 

Bizler de sabırla “Küfür devam eder, zulüm devam etmez” Hadis-i Şerif'nin müjdesini bekliyoruz. 

Not: Django ve karısını merak edenler olabilir. Biraz zor da olsa, onlar erdi muradına biz çıkalım kerevetine... (Video Linki: https://www.youtube.com/watch?v=Oizs_m9y7uk)

HAKAN YILDIZ
samanyoluhaber.com
shaber3.com
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