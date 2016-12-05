Samanyolu Haber /Dünya / İtaya'daki referandum bütün Avrupa'yı etkileyebilir /05 Aralık 2016 15:49

İtaya'daki referandum bütün Avrupa'yı etkileyebilir

İtalya'da Başbakan Matteo Renzi'nin istediği anayasa reformunun dün yapılan referandumda reddedilmesiyle, ülkede siyasi istikrarsızlığın artması beklenirken, Monte dei Paschi di Siena bankasının beklediği 5 milyar euroluk kurtarma planı da suya düşmüş görünüyor.

İtaya'daki referandum bütün Avrupa'yı etkileyebilir


Ağır ödenmemiş borç yükü altında zorlanan banka bu ay sonuna kadar bu parayı bulmak, aksi halde tasfiye sürecine girmek durumunda.

Ancak Renzi'nin sorumluluğunu üstlendiği referandum yenilgisinden sonra istifa edeceğini açıklamasıyla ülkeyi şimdi erken seçim bekliyor.

Bu yaz yapılan banka stres testlerinde Avrupa'nın en zayıf bankası seçilen Monte dei Paschi, birkaç büyük yatırımcıdan sağlam taahhütler almayı ve Çarşamba ya da Perşembe günü hisse satışına gitmeyi planlıyordu.

Yatırım bankaları, Monte dei Paschi'nin nakit çağrısına uyup uymama konusunda karar vermek üzere bugün toplandılar ancak bankanın hisseleri bu süreçte büyük iniş ve çıkışlar yaşıyor.

YÖNETİM YARIN TOPLANIYOR

Daha önce varılmış bir anlaşmanın koşulalrına göre, yatırım bankaları olumsuz piyasa koşullarını gerekçe göstererek anlaşmadan çekilebilirler.

Bankanın yönetim kurulu ise yarın toplanacak.


Bankacılar ve Avrupalı yetkililer, Monte dei Peschi'yi kurtarma planı başarısız olursa İtalyan hükümetinin, bir krizi önlemek için devreye girip bankaya kamu kaynaklarından para pompalamasının bekleneceğini söylediler.

Morgan Stanley analistleri ise yayınladıkları notta, "İnanıyoruz ki "hayır" oyu Monte dei Paschi'nin bir çıpa yatırımcı bulmasını daha zorlaştıracak. Gereken sermaye artırımının boyutu ve değeri dikkate alındığında, zorluk gerçekten büyük" dediler.

BORÇ YÜKÜ 360 MİLYAR EURO

Euro bölgesindeki finans krizinin en ağır döneminde bile İtalyan hükümeti, bankalara kamu fonları enjekte etmemek ve Avrupa Birliği'nden kurtarma yardımı talep etmemekte direnmişti. Ancak hükümetin elinde sektörü düzeltmek için kullanabileceği özel çözümler tükenmiş görünüyor.

Bankacılık sektörünün ağır resesyon döneminde birikmiş olan 360 milyar euroluk ödenmemiş borç yükü var.

DÜNYANIN EN ESKİ BANKASI

1472’de kurulan Monte dei Paschi di Siena, dünyanın halen faal olan en eski bankası olarak kabul ediliyor.
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