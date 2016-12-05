Bahçeli AKP'ye tuzak mı kuruyor?

Ya Bahçeli AKP'ye tuzak kuruyorsa





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski metin yazarı AKP Milletvekili Aydın Ünal, Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde, MHP’nin Anayasa konusunda tuzak kurma ihtimalini gündeme taşıdı. Ünal “Hatta böyle bir tuzak, MHP'yi bırakın baraj üstünü, yüzde 1 oranının üzerinde tutabilir mi?” diye sordu.







Ünal yazısında anayasa değişikliğinin görüşmelerinden sonra soru işaretlerinin ortaya çıkmaya başladığını belirterek “MHP bir oyun mu kuruyor? MHP, AK Parti'yi bir tuzağa mı çekiyor? MHP AK Parti'yi yarı yolda mı bırakacak? MHP anayasa teklifinin bazı maddelerine ‘Evet’, bazı maddelerine ‘Hayır’ diyerek bir kurgu mu yapacak? MHP anayasa değişikliğine ‘Hayır’ deyip, 'AK Parti fire verdi' iddiasıyla AK Parti'yi zora mı sokacak?” ifadelerini kullandı.





YİNE ÜST AKIL!





Yazısında ‘üst aklın AKP’yi devirmek istediğini’ iddia eden Ünal “Yine de bir ‘tuzak’ ihtimali üzerinde duralım” deyip aba altından sopa gösterdi.





“Böyle bir tuzak ülkeye kazandırır mı, kaybettirir mi? Hatta böyle bir tuzak, MHP'yi bırakın baraj üstünü, yüzde 1 oranının üzerinde tutabilir mi?





Böyle bir tuzak, kritik süreçlerden geçen Türkiye'yi daha derin krizlere sürüklemek olur. Böyle bir tuzak, 15 Temmuz'un başaramadığını daha ağır bir bedelle Türkiye'ye yaşatmak olur. Böyle bir tuzak, 'Güneş Motel' tuzağını dahi unutturacak çirkin bir siyasi leke olur. İlkesel davranmayan, Türkiye'nin bekasını dert etmeyen bir parti için bile böyle bir tuzak kendisini imha olur. İşte bunun için MHP böyle bir tuzağı aklının ucundan bile geçirmeyecektir.





Ayrıca bilmem, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir 'siyasi deha' olduğunu, tuzakları aşarak bugünlere geldiğini, tezgahları altüst ederek Türkiye'yi bugünlere taşıdığını hatırlatmaya gerek var mı...





Tekrarda fayda var: Anayasa değişikliği şahsi bir mesele değil; Türkiye meselesi. MHP bunun farkında, siz de farkında olun, rahat olun...”