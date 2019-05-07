Samanyolu Haber /Spor / Anadolu Efes farklı kazandı /07 Mayıs 2019 23:04

Anadolu Efes farklı kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin erteleme maçında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı farklı geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Anadolu Efes farklı galibiyetiyle ligdeki galibiyet serisini 17 maça çıkardı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin erteleme maçında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı farklı geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Anadolu Efes farklı galibiyetiyle ligdeki galibiyet serisini 17 maça çıkardı.

Lacivert-beyazlı ekipte, en skorer oyuncu 17 sayı ile Krunoslav Simon oldu. Shane Larkin ise karşılaşmayı 14 sayı ve 7 asist ile tamamladı. Konuk ekip TOFAŞ'ta ise, Muhsin Yaşar 10 sayı ve 7 ribaund ile oynadı. Travis Trice da takımına 10 sayı ve 5 asistlik katkı sağladı.

ANADOLU EFES: 98 - TOFAŞ: 54

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Erşan Kartal, Ozan Çakar, Can Mavisu

ANADOLU EFES: Larkin 14, Doğuş Balbay 8, Simon 17, Moerman 7, Dunston 8, Buğrahan Tuncer 9, Micic 7, Yiğitcan Saybir 7, Sertaç Şanlı 6, Metecan Birsen 8, Onuralp Bitim 7

TOFAŞ: Trice 10, Mejia 3, Berkan Durmaz 8, Weems 4, Elegar 8, Barış Ermiş 3, Kadji 3, Muhsin Yaşar 10, Muhaymin Mustafa 3, Yiğit Arslan 2, Mert Konuk

1. PERİYOT: 22-15

İLK YARI: 47-31

3. PERİYOT: 79-37

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