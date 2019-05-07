Türkiye'nin en büyük çadır kenti boşaltılıyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Suriyelilerin kaldığı geçici barınma merkezinde yaşayan ailelerin kendi istekleriyle barınma merkezinden taşınması devam ediyor. Çadır kentte kalan 35 bini aşkın Suriyelinin, Türkiye’nin çeşitli şehirlerine dağılacağı ve ev tutmaları için kira yardımı yapıldığı bildirildi.





8 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından Şanlıurfa-Suruç karayolu üzerinde hizmete açılan AFAD Suruç Çadır Kent Geçici Barınma Merkezi boşaltılmaya başladı. 2014 yılında Suriye’nin Ayn-el Arab kentindeki çatışmalardan kaçarak Suruç ilçesine sığınan Suriyelilerin çoğunlukta barındığı çadır kentte tahliye işlemleri sürüyor.





Türkiye’nin en büyük çadır kenti olma özelliğini taşıyan AFAD koordinasyonunda kurulan çadır kentte, Suriyeli sığınmacılar yanlarına aldıkları eşyaları minibüs ve kamyonetlere yükleyerek taşınmaya başladı. Taşınma işleminin 21 Haziran tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.





35 bin göçmen dağıtılıyor







Öte yandan çadır kentten ayrılan Suriyelilere ev tutmaları için kira yardımı yapıldığı kaydedildi. Çadır kentte kalan 35 bini aşkın Suriyelinin, Türkiye’nin çeşitli şehirlerine dağılacağı ve ev tutmaları için kira yardımı yapıldığı bildirildi.