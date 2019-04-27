Samanyolu Haber /Spor / Barcelona Lassa'ya 82-72 kaybeden Anadolu Efes, turu İstanbul'a bıraktı /27 Nisan 2019 00:25

Barcelona Lassa'ya 82-72 kaybeden Anadolu Efes, turu İstanbul'a bıraktı

Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Barcelona Lassa'ya mağlup olarak Euroleague'de Final Four'a çıkma fırsatını tepti. İlk yarıyı iki sayı farkla önde tamamlayan temsilcimiz, ikinci yarıda rakibine karşı koyamayınca seri İstanbul'daki son maça taşındı.

SHABER3.COM

Euroleague Play-Off turunun dördüncü maçında Barcelona Lassa, konuk ettiği Anadolu Efes’i 82-72 yenerek seride durumu 2-2 yaptı. 

Anadolu Efes’in kazanması durumunda Final Four’a yükseleceği karşılaşmanın ilk yarısını 36-38 galip tamamlayan Anadolu Efes, ikinci yarıda rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı.

Dörtlü Final’e kalacak takımı 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma belirleyecek.

BARCELONA LASSA: 82 -ANADOLU EFES: 72

1. ÇEYREK SONUCU: 15-22

İLK YARI SONUCU: 36-38

3. ÇEYREK SONUCU: 63-50

MAÇ SONUCU: 82-72
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Barcelona Lassa'ya 82-72 kaybeden Anadolu Efes, turu İstanbul'a... Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:11:12