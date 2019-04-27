Barcelona Lassa'ya 82-72 kaybeden Anadolu Efes, turu İstanbul'a bıraktı

Euroleague Play-Off turunun dördüncü maçında Barcelona Lassa, konuk ettiği Anadolu Efes’i 82-72 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.
Anadolu Efes’in kazanması durumunda Final Four’a yükseleceği karşılaşmanın ilk yarısını 36-38 galip tamamlayan Anadolu Efes, ikinci yarıda rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı.
Dörtlü Final’e kalacak takımı 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma belirleyecek.
BARCELONA LASSA: 82 -ANADOLU EFES: 72
1. ÇEYREK SONUCU: 15-22
İLK YARI SONUCU: 36-38
3. ÇEYREK SONUCU: 63-50
MAÇ SONUCU: 82-72