Amerikalı diplomattan Türkiye'ye önemli suçlama: IŞİD’e ait makinaların yakıtı Türkiye’den geliyordu









CNN’e konuşan McGurk, “Birinci planımız buna plan A diyeceksek, problemleri Türkiye ile çalışarak çözmekti. Zamanımın çoğunu Ankara’da geçirdim. IŞİD makinalarının yakıtının çoğu açıkçası Türkiye’den Suriye’nin ötesine geçiyordu. Çok sinir bozucuydu, çünkü Türkiye sınırda çok bir faaliyet göstermedi. Ben NATO müttefiki Türkiye ile çalışıp sınırın güvenliğini sağlamak istedim.” dedi.





“TÜRKİYE İLE ÇOK ÇALIŞTIK, FAKAT İŞE YARAMADI”

IŞİD’in mağlup edilmediğini savunan McGurk, Türkiye ile farklı yönlerden çok çalıştıklarını, fakat hiç bir işe yaramadığını ifade etti.





McGurk, “Açıkçası bunun için birçok sebep var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konsepte uygun olabilecek bir planı masaya koyduğunda en iyi plan yapıcılarımızı gönderdiğimizde bunları derinlemesine araştırıp birlikte ne yapabileceğimizi araştırdığımızda başarılı bir sonuca varamadık. Mesela Türkiye’nin güvendiği, bölgede tutmak istediği ve desteklediği muhalif grup ABD’nin çalıştığı bir grup değildi. Bu muhalifler aşırıcılara çok yakın ilişkileri olanlardı.” diye konuştu.





“İDLİB SINIRI EL KAİDE BAĞLANTILI GRUPLAR TARAFINDAN KONTROL EDİLİYOR”

İdlib bölgesinde Türkiye’nin etkin olduğunu ve ABD’nin herhangi bir operasyon yapmadığına dikkat çeken McGurk, “O bölge daha çok El Kaide ile bağlantılı gruplar tarafından domine edildi. Türkiye sınırı tamamen onlar tarafından kontrol ediliyor. Bu ciddi bir problem.” değerlendirmesinde bulundu.





Bölgede IŞİD’in hala mağlup edilmediğine vurgu yapan Amerikalı diplomat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesinden sonra her şeyin tersine döndüğünü söyledi.





“TRUMP, AMERİKAN ASKERLERİNİ DAHA FAZLA TEHLİKEYE SOKTU”

Başkan Trump’ın geri çekilme planının Amerikan askerlerini daha çok riske sokacağını belirten McGurk, “Erdoğan’ın, ABD’nin bulunduğu bölgeye Türk askerlerini göndermek istediğini biliyorduk. Birkaç ay bununla uğraştık. Türk askerlerinin bölgeye gelmesi ciddi sorunlar oluşturacaktı ve Amerikan askerlerini tehlikeye sokacaktı. Bu bizim politikamızdı.” dedi.





Erdoğan ile Trump arasında geçen telefon konuşmasına atıfta bulunan McGurk, “Başkan Trump, Erdoğan’a bölgeden çekileceğini söyledi. Bir açıdan onlara yeşil ışık verdi. Bu tamamen uzun zamandır yapmaya çalıştığımız çalışmaların tersini yapmaktı.” şeklinde konuştu.