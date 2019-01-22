Samanyolu Haber /Gündem / Bir cinayetin anatomisi: Öğretmen Halime Gürsu nasıl öldürüldü? /22 Ocak 2019 23:25

Bir cinayetin anatomisi: Öğretmen Halime Gürsu nasıl öldürüldü?

Ölümünden dört gün önce cinayetini yazan bir hasta tutukluydu öğretmen Halime Gürsu

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Bir çok hastalığı olan Halime Gülsu,Mersin’de geliri olmayan tutuklu ailelerine destek olabilmek için içli köfte yaptığı gerekçesiyle önce gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı. Hastalığına dair raporlarını mahkemeye sunmasına rağmen bir türlü tahliye edilmeyen Gülsu, iki kez komaya girdi, yoğun bakım yerine 21 kişilik cezaevi koğuşunda kalmak zorunda bırakıldı. Üstüne bir de hastalığına dair raporları da cezaevi görevlileri tarafından kaybedildi. İhmaller silsilesi, genç kadının yaşamına mal oldu.
Erkan Tufan bu cinayeti You Tube kanalındaki programında gündeme getirdi 


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