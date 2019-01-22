Bir cinayetin anatomisi: Öğretmen Halime Gürsu nasıl öldürüldü?

Erkan Tufan bu cinayeti You Tube kanalındaki programında gündeme getirdi









Bir çok hastalığı olan Halime Gülsu,Mersin’de geliri olmayan tutuklu ailelerine destek olabilmek için içli köfte yaptığı gerekçesiyle önce gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı. Hastalığına dair raporlarını mahkemeye sunmasına rağmen bir türlü tahliye edilmeyen Gülsu, iki kez komaya girdi, yoğun bakım yerine 21 kişilik cezaevi koğuşunda kalmak zorunda bırakıldı. Üstüne bir de hastalığına dair raporları da cezaevi görevlileri tarafından kaybedildi. İhmaller silsilesi, genç kadının yaşamına mal oldu.